Belgicko plánuje do svojej obrany investovať ďalšiu miliardu eur

Brusel 24. marca (TASR) - Belgicko investuje do svojich obranných zložiek ďalšiu miliardu eur ako dodatok k už ohláseným desiatim miliardám eur. Uviedol to vo štvrtok belgický denník l'Echo. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Belgický premiér Alexander De Croo pred začiatkom štvrtkového summitu NATO potvrdil, že vláda do armády investuje ďalšie financie. Nekonkretizoval však, o akú čiastku pôjde.



"Oznámime novú dotačnú investíciu do našich operačných schopností a našej obrany," uviedol Croo pre novinárov pri príchode na summit NATO. Premiér však v tejto súvislosti neposkytol viac detailov.



Nové finančné prostriedky určené pre armádu majú prispieť k posilneniu belgickej obrany do roku 2030, pričom majú byť použité na vybudovanie jednotky kybernetickej bezpečnosti v rámci armády, doplnenie zásob paliva a munície, na vybavenie či zlepšenie tajnej služby a komunikačných systémov, uvádza l'Echo.



Členské štáty NATO majú investovať do armády viac ako dve percentá svojho ročného HDP. Belgicko momentálne na svoju armádu vynakladá 1,2 percenta HDP, pričom po ohlásení spomínaných investícií by to malo byť 1,54 percenta HDP, píše Reuters.



Belgická armáda chce v roku 2022 tiež do svojich zložiek, ktoré sa v súčasnosti skladajú z asi 25.000 príslušníkov armády, nabrať ďalších 2500 vojakov. K týmto krokom Belgicko pristúpilo v súvislosti s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu.