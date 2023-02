Belgicko plánuje predĺžiť prevádzku troch jadrových reaktorov

Brusel 3. februára (TASR) - Belgicko plánuje predĺžiť prevádzku troch svojich jadrových reaktorov, ktorá mala byť ukončená v roku 2025, najmenej o jeden rok, uviedol v piatok pre tlačovú agentúru AFP oficiálny zdroj.



Premiér Alexander de Croo požiadal belgické jadrové orgány a prevádzkovateľa elektrární, francúzsky energetický gigant Engie, aby vypracovali plán na odloženie odstavenia reaktorov.



"Zvažujeme možnosť rozšírenia prevádzky reaktorov na zimu 2025-2026," uviedol zdroj, ktorý poukázal na neistotu v súvislosti s cezhraničným dovozom elektrickej energie zo starnúceho parku jadrových reaktorov vo Francúzsku.



Vláda minulý týždeň rozhodla o predĺžení plánovanej životnosti ďalších dvoch reaktorov o desať rokov - Doel 4 pri severobelgickom prístavnom meste Antverpy a Tihange 3 pri meste Liége na východe krajiny.



Predĺženie bolo súčasťou dohody uzavretej 9. januára medzi Bruselom a spoločnosťou Engie, ktoré budú počas ďalších desiatich rokov rovnocennými partnermi v spoločnom podniku.



Najnovšie predĺženie by sa mohlo týkať reaktorov Doel 1, Doel 2 a Tihange 1, ktorých činnosť sa má skončiť v roku 2025, ale aj ďalších dvoch reaktorov, uviedol zdroj.



Údržba atómových reaktorov Doel 4 a Tihange 3 je naplánovaná do zimy 2025-26, ale to sa môže zmeniť, aby sa udržali vo výrobe.



Belgicko malo do minulého roka sedem aktívnych reaktorov. Vlani v septembri odstavilo reaktor Doel 3 a tento utorok - po 40 rokoch prevádzky - aj reaktor Tihange 2.



Krajina sa minulý rok rozhodla odložiť svoj plánovaný odchod od jadrovej energie v roku 2025 o desať rokov vzhľadom na vysoké ceny energie spôsobené ruskou vojnou na Ukrajine.



Belgická Strana zelených, ktorá je súčasťou vládnucej koalície, sa proti tomuto kroku dôrazne ohradila.



Belgicko, ktoré sa nachádza medzi Francúzskom poháňaným jadrovou energiou a Nemeckom závislým od zemného plynu a uhlia, zabezpečuje vlastnými reaktormi približne polovicu svojej potreby elektrickej energie.