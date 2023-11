Podarilo sa identifikovať ženu, ktorú zavraždili v roku 1992

Brusel 15. novembra (TASR) — Ženu, ktorú našli v roku 1992 zavraždenú v rieke v Belgicku, sa podarilo po vyše troch desaťročiach identifikovať podľa tetovania na predlaktí. V utorok to oznámila medzinárodná policajná organizácia Interpol, ktorá nedávno spustila kampaň s cieľom objasniť dlhodobo nevyriešené prípady vrážd. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Podľa Interpolu ide o Britku Ritu Robertsovú z Cardiffu vo Walese. Keď ju 3. júna 1992 našli mŕtvu v rieke Schijn v belgickom meste Antverpy, mala 31 rokov. Do Antverp sa z Cardiffu presťahovala štyri mesiace pred smrťou.



Robertsovú sa podarilo identifikovať s pomocou rodiny, ktorá spoznala jej tetovanie na ľavom predlaktí zobrazujúce čierny kvet so zelenými listami a nápisom "R'NICK".



Zlom v tomto prípade nastal po tom, čo Interpol spolu s belgickou, nemeckou i holandskou políciou spustili v máji kampaň, ktorej cieľom je vyriešiť 22 neobjasnených prípadov žien zavraždených v posledných desaťročiach v Belgicku, Holandsku a Nemecku.



V rámci iniciatívy Identify Me (Identifikuj ma) Interpol uverejnil na svojej webstránke pôvodne tajné informácie — vrátane fotografií obetí, ich oblečenia či osobných vecí — o nevyriešených prípadoch v nádeji, že sa k nim vyjadrí verejnosť. Rita Robertsová je prvou z 22 žien, ktorú sa podarilo identifikovať.



"Aj keď bolo ťažké spracovať túto informáciu, sme nesmierne vďační, že sme odhalili, čo sa Rite stalo," uviedla jej rodina. Poslednú správu o Rite mala z mája 1992 vďaka pohľadnici z Belgicka. Belgická polícia dúfa, že verejnosť tiež pomôže objasniť okolnosti Robertsovej smrti.