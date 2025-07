Belgicko podpíše šesť nových partnerstiev na podporu obnovy Ukrajiny

Brusel 10. júla (TASR) - Belgicko počas konferencie v Taliansku podpíše šesť nových strategických partnerstiev na podporu obnovy Ukrajiny, uviedol belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot. Podľa jeho slov si Kyjev „zaslúži trvalý záväzok“, TASR o tom informuje podľa správy agentúry Belga.



Dvojdňová konferencia o obnove Ukrajiny sa koná vo štvrtok a v piatok v Ríme. Belgicko sa už zaviazalo podporiť Ukrajinu viacerými spôsobmi a pribudne k tomu aj šesť partnerstiev s cieľom posilniť pozíciu Belgicka ako „spoľahlivého a ambiciózneho partnera“ pri obnove po vojne s Ruskom.



„Podporiť Ukrajinu dnes znamená odmietnutie toho, aby bola európska krajina rozdrvená násilím,“ povedal Prévot. „Je prijateľný iba spravodlivý mier založený na práve a suverenite,“ zdôraznil minister.



Belgická agentúra pre medzinárodnú spoluprácu Enabel podpíše päť memoránd o porozumení s ukrajinskými ministerstvami hospodárstva, zdravotníctva, energetiky, školstva a regionálneho rozvoja, píše Belga. Dohody sú zamerané na modernizáciu verejných služieb, posilnenie dodávok energie, zlepšenie zdravotníckej a vzdelávacej infraštruktúry a podporu miestnej zamestnanosti.



Investičná spoločnosť pre rozvojové krajiny BIO Invest okrem toho oznámila, že s ukrajinskou Bankou Ľvov uzavrela dohodu v hodnote päť miliónov eur na podporu malých a stredných podnikov. Podľa Prévota to potvrdzuje záväzok Belgicka voči Ukrajine. "To, čo dnes robíme, je oveľa viac než len prejavom solidarity. Ide o investíciu do mieru, dôstojnosti a slobody," skonštatoval. „Ak chceme, aby Ukrajina vydržala a udržateľne sa obnovila, musíme jej tu poskytnúť prostriedky,“ dodal minister.