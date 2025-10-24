< sekcia Zahraničie
Belgicko podporilo marocký plán autonómie pre Západnú Saharu
Autor TASR
Brusel 24. októbra (TASR) - Belgicko podporilo marocký plán obmedzenej autonómie pre sporný región Západnej Sahary. Vyplýva to zo spoločnej deklarácie podpísanej vo štvrtok, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Západná Sahara na atlantickom pobreží Afriky je bývalou kolóniou Španielska. O región bohatý na nerastné suroviny vedú desaťročia územné spory Maroko a hnutie Polisario s podporou Alžírska, ktoré sa na území Západnej Sahary usiluje založiť nezávislý štát. Maroko kontroluje toto riedko osídlené územie po stiahnutí sa Španielska v roku 1975. Rabat tiež nikdy nepovolil organizáciu referenda o nezávislosti.
„Autonómia pod marockou suverenitou je najvhodnejším, najvážnejším, najvierohodnejším a najrealistickejším základom pre dosiahnutie politického riešenia otázky Západnej Sahary,“ znie deklarácia podpísaná v Bruseli belgickým ministrom zahraničných vecí Maximom Prévotom a jeho marockým rezortným partnerom Násirom Búrítom.
Rozľahlú púštnu oblasť považuje OSN za neautonómne územie, čo znamená, že tamojší obyvatelia ešte nedosiahli plnú mieru samosprávy. OSN považuje hnutie Polisario za legitímneho zástupcu obyvateľov západnej časti Sahary. Maroko v súčasnosti kontroluje väčšinu územia a podporuje plán, podľa ktorého by mala Západná Sahara iba obmedzenú autonómiu pod jeho kontrolou. Trvá tak na svojom územnom nároku.
Hnutie Polisario požaduje referendum o sebaurčení pod záštitou OSN, ktoré sa plánuje od uzavretia prímeria v roku 1991, no nikdy nebolo zrealizované. V uplynulých rokoch podporili marocký plán autonómie pre Západnú Saharu Francúzsko, Spojené štáty, Španielsko, Nemecko a minulý mesiac aj Spojené kráľovstvo.
