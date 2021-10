Belgicko podporilo Maďarskom žalovaný mechanizmus podmienenosti

Brusel 13. októbra (TASR) - Belgicko sa v pondelok a utorok spolu s ďalšími deviatimi členskými štátmi EÚ a Európskou komisiou zúčastnilo na vypočutí na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu, aby podporilo Európsky parlament a Radu EÚ pri ich obrane nového mechanizmu podmienenosti, čiže čerpania eurofondov pod podmienkou dodržiavania zásad právneho štátu. Tento mechanizmus spochybnilo a súdne napadlo Poľsko a Maďarsko.



Belgické ministerstvo zahraničných vecí v stredu v tejto súvislosti oznámilo, že Belgicko je pevne späté so základnými hodnotami Európskej únie a domnieva sa, že dodržiavanie zásad právneho štátu je nespochybniteľným základom európskeho integračného projektu.



"Naša krajina preto plne podporuje nový mechanizmus, ktorý by mal umožniť pozastavenie poskytovania európskeho financovania v prípade, že porušenie zásad právneho štátu členským štátom pravdepodobne poškodí finančné záujmy Európskej únie," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.



Belgická strana v rámci svojho vystúpenia na súde potvrdila, že mechanizmus podmienenosti v plnej miere rešpektuje zásadu deľby kompetencií medzi EÚ a členské štáty, ako je definovaná v európskych zmluvách, a ponecháva dostatočný priestor na vyjadrenie národných identít členských štátov.



"Belgicko sa teší na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ a dúfa, že tento mechanizmus, ktorý oficiálne nadobudol účinnosť 1. januára 2021, bude možné čo najrýchlejšie a účinne implementovať," uvádza sa vo vyhlásení rezortu diplomacie.



Súdny dvor EÚ v utorok upozornil, že generálny advokát vydá svoje stanovisko k sporu Maďarsko a Poľsko proti Európskemu parlamentu a Rade EÚ 2. decembra. Sudcovia sa môžu a nemusia riadiť odporúčaniami generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ.



V praxi bude záležať od eurokomisie, aby potom, ako určí jasné porušenie tohto nariadenia, začala uplatňovať mechanizmus podmienenosti voči konkrétnemu členskému štátu a odporučila Rade EÚ (členské krajiny) znížiť alebo pozastaviť platby z rozpočtu Únie dotknutému členskému štátu. Dovtedy, kým sa sporná situácia uspokojivo nezlepší. Rada EÚ bude mať v takomto prípade jeden mesiac (tri mesiace vo výnimočných prípadoch) na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou o navrhovaných opatreniach. To znamená, že štáty ako Maďarsko a Poľsko aj v prípade, že si nájdu nejakých spojencov, môžu byť na Rade ministrov prehlasované a vystavené finančným sankciám.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)