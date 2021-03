Belgicko pokračuje v očkovaní vakcínou od AstraZenecy

Brusel 15. marca (TASR) - Belgicko sa nepridá k desiatke európskych krajín, ktoré pozastavili očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca, a bude pokračovať v aplikácii tejto očkovacej látky. Uviedli to v pondelok večer viaceré belgické médiá.



Rozhodnutie bolo prijaté na úrovni Národnej rady pre zdravie a odobrila ho aj mimoriadna pracovná skupina pre očkovanie. Ich odporúčania sa rozhodli rešpektovať ministri zdravotníctva federálnej vlády a regionálnych vlád, ktorí sa v pondelok popoludní stretli na medzirezortnej konferencii o verejnom zdraví.



"Je to veľmi dobrá vakcína a ochrana pred chorobou, ktorá zabíja," zdôvodnil toto rozhodnutie federálny minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke.



Belgicko tak ide proti prúdu európskych krajín, ktoré sa rozhodli pozastaviť očkovanie touto vakcínou z dôvodu obáv z možnej spojitosti s tvorbou krvných zrazenín u ľudí, ktorí dostali vakcínu od AstraZenecy.



Európska agentúra pre lieky (EMA) v pondelok uviedla, že pokračuje vo vyšetrovaní "tromboembolických udalostí" u ľudí očkovaných vakcínou od AstraZenecy. Bezpečnostný výbor agentúry EMA (PRAC) sa v tejto súvislosti v utorok stretne s expertmi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a EMA vo štvrtok uskutoční "mimoriadne zasadnutie" ohľadom vakcíny AstraZeneca.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)