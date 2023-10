Belgická polícia už pozná identitu atentátnika z Bruselu

Brusel 17. októbra (TASR) - Atentátnik, ktorý v pondelok večer v širšom centre Bruseli zabil dvoch občanov Švédska a zranil taxikára, bol identifikovaný ako Abdesalem L. Narodil sa v roku 1978 a má 45 rokov. Na informácie belgickej federálnej prokuratúry upozornil bruselský spravodajca TASR.



Federálna prokuratúra, ktorá prípad vyšetruje a ktorej vyjadrenia okolo pol noci prebrali belgické médiá, informovala, že atentátnik má podľa všetkého pobyt v bruselskej štvrti Schaerbek a má tuniský prízvuk. Televízna stanica RTBF priniesla informáciu, že podozrivý bol usvedčený z terorizmu aj v Tunisku.



Na jeho prízvuk upozornili lingvisti. Tých vyšetrovatelia zavolali vypočuť si videozáznam, ktorý po útoku zverejnil sám útočník a v ktorom sa priznal, že konal v mene Islamského štátu (IS) a cielene sa zameral na občanov Švédska. Na videonahrávke bolo dobre vidieť aj jeho tvár, ktorú belgické médiá a najmä televízne stanice neváhali zverejniť v pondelňajších večerných hodinách.



Ku streľbe došlo v širšom centre Bruselu krátko po 19.00 h večer. Belgická federálna prokuratúra incident začala vyšetrovať ako teroristický čin a belgický Úrad pre koordináciu a analýzu hrozieb (OCAM) sa rozhodol po streľbe zvýšiť úroveň varovania pred teroristickými útokmi na číslo štyri, čo je maximum a zároveň synonymum vážnej a bezprostrednej hrozby.



Vzhľadom na skutočnosť, že okolo polnoci bol atentátnik stále na úteku, inštitúcie EÚ so sídlom v Bruseli vyzvali svojich zamestnancov, aby v utorok radšej neprišli do práce a svoje pracovné povinnosti vykonávali on-line. V utorok zostanú zatvorené aj jasle a Európske školy, ktoré navštevujú deti zamestnancov a úradníkov európskych inštitúcií.



Flámsky minister vnútra Bart Sommers vyzval obyvateľov Flámska, aby v utorok, ak nemusia, necestovali do Bruselu. Na maximálnu ostražitosť obyvateľov Bruselu vyzval aj federálny premiér Alexander De Croo, ktorý v pondelok večer vyjadril sústrasť švédskemu premiérovi Ulfovi Kristerssonovi.



Obeťami útoku sa stali dvaja švédski občania, ktorí do Bruselu pricestovali na pondelňajší futbalový zápas Belgicko - Švédsko. Švédski futbaloví fanúšikovia boli po prerušenom a nedohranom futbalovom zápase za sprievodu polície odprevadení rovno na letisko.



Susedné Francúzsko po atentáte v Bruseli posilnilo kontroly na hraniciach s Belgickom. Holandsko zvýšilo stupeň výstrahy na úroveň tri na päťbodovej škále.



Moslimská rada Belgicka, ktorá zastupuje veriacich moslimskej viery, medzitým útok spáchaný v Bruseli dôrazne odsúdila a vyzvala zodpovedné úrady, aby čo najskôr tento závažný incident objasnili.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)