Belgicko pomôže Českej republike a Poľsku po ničivých záplavách

Brusel 4. októbra (TASR) - Belgické federálne ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že po tom, ako strednú Európu v polovici septembra zasiahli ničivé záplavy, sa rozhodlo zaslať materiálnu pomoc Českej republike a Poľsku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Belgické ministerstvo pripomenulo, že po záplavách, ktoré prinútili tisíce ľudí opustiť svoje domovy, Česká republika a Poľsko požiadali o medzinárodnú pomoc prostredníctvom aktivácie mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.



Belgicko na túto žiadosť zareagovalo a prostredníctvom štruktúry B-FAST sa rozhodlo ako prejav solidarity darovať Českej republike a Poľsku viac ako 350 odvlhčovačov a stavebných sušičiek v celkovej hodnote 156.000 eur. Tieto zariadenia do oboch krajín doručia v najbližších dňoch. Podľa tlačovej správy ministerstva ide o cielenú pomoc, keďže sušičky dokážu zabezpečiť, aby zaplavené domy boli opäť obývateľné.



Belgicko sa okrem toho rozhodlo poslať do Českej republiky aj insekticídy v celkovej hodnote 25.000 eur, čím vyšlo v ústrety českým úradom.



B-FAST je štruktúra federálnej vlády, ktorá sa aktivuje pri poskytovaní núdzovej pomoci v zahraničí a pozostáva z predstaviteľov ministerstiev vnútorných záležitostí, verejného zdravia, obrany a zahraničných vecí, zahraničného obchodu a rozvojovej spolupráce. Do tejto štruktúry je zapojený aj úrad predsedu vlády.