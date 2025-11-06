< sekcia Zahraničie
Belgicko posilní centrum leteckej bezpečnosti
V utorok večer bruselské letisko Zaventem pozastavilo na niekoľko hodín prevádzku pre lety neznámych dronov.
Brusel 6. novembra (TASR) - V reakcii na utorkový incident s dronom bude posilnené národné centrum leteckej bezpečnosti na vojenskej základni pri belgickom meste Beauvechain. Uviedol to minister obrany Theo Francken po štvrtkovom zasadnutí bezpečnostnej rady, TASR o tom informuje podľa webu denníka The Guardian.
Minister podľa belgickej televízie VRT oznámil jasné usmernenie pre úrady, aby, ak je to možné, boli zostrelené všetky drony, ktoré narušia vzdušný priestor Belgicka.
V utorok večer bruselské letisko Zaventem pozastavilo na niekoľko hodín prevádzku pre lety neznámych dronov. Letový priestor bol uzavretý aj nad letiskom v Lige, ktoré je dôležitým uzlom pre nákladnú dopravu, píše The Guardian.
Okrem toho podľa starostu mesta Diest v utorok spozorovala polícia a armáda štyri drony pri neďalekej vojenskej leteckej základni Schaffen.
Belgické úrady tiež vyšetrujú výskyty dronov v blízkosti niekoľkých vojenských základní počas víkendu, napr. pri základni Kleine-Brogel neďaleko holandských hraníc. Sú tam umiestnené belgické stíhačky F-16 a údajne sa tam skladujú aj americké jadrové zbrane.
V Európe od polovice septembra narástol počet narušení vzdušného priestoru. V uplynulých týždňoch boli drony spozorované v Českej republike, Dánsku, Estónsku, Nemecku, Poľsku, Nórsku a Španielsku, píše denník The Guardian.
