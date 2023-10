Belgicko poskytne Ukrajine stíhačky F-16 a pomoc vo výške miliardy eur

Brusel 11. októbra (TASR) - Belgický premiér Alexander De Croo v stredu potvrdil, že jeho vláda poskytne Ukrajine bojové stíhačky F-16 a uvoľní pomoc vo výške jednej miliardy eur. De Croo to uviedol na okraj dvojdňového stretnutia ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli (11-12.10), na ktorom sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volododmyr Zelenskyj, informuje spravodajca TASR.



Zelenskyj sa zúčastnil na doobedňajšom stretnutí kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny pod vedením USA, ktoré sa konalo v sídle Aliancie ešte pred samotnými rokovaniami ministrov obrany. Televízna stanica RTBF informovala, že v ranných hodinách sa stretol aj s premiérom De Croom.



Belgický premiér na tlačovom brífingu po stretnutí so Zelenským potvrdil, že Belgicko bude aj naďalej poskytovať pomoc Ukrajine a vojenské vybavenie. Spresnil, že staršie stíhačky F-16, ktoré Belgicko postupne vyraďuje, budú Ukrajine k dispozícii od roku 2025 za predpokladu, že s tým bude súhlasiť v tom čase pôsobiaca belgická vláda. Belgicko bude zároveň zaisťovať údržbu a servis týchto lietadiel, v čom má dobré skúsenosti.



RTBF pripomenula, že Kyjev dlhodobo žiada od Belgicka stíhačky F-16, čo narážalo na odpor časti ministrov federálnej vlády.



De Croo povedal, že Belgicko zriaďuje fond vo výške 1,7 miliardy eur na pomoc Ukrajine. Tieto peniaze pochádzajú zo zdanenia ruských aktív zmrazených v rámci bankovej platformy Euroclear so sídlom v Bruseli. Takzvaný "ukrajinský fond" má pokryť náklady spojené s prijatím Ukrajincov v Belgicku, poskytovanie humanitárnej pomoci na Ukrajine, aj v podobe rekonštrukcia škôl a nemocníc, ale najmä vojenskú pomoc a vybavenie v oblasti obrany.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)