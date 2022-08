Belgicko poskytne ukrajinskej armáde pomoc za osem miliónov eur

Brusel 25. augusta (TASR) - Belgicko poskytne ukrajinským ozbrojeným silám podporu vo výške osem miliónov eur. Uvedená suma nepôjde na nákup zbraní, ale na rôzne vybavenie pre vojakov. Na základe správy tlačovej agentúry Belga eo tom informuje spravodajca TASR.



Belgická vláda vo štvrtok v tlačovej správe spresnila, že vyčlenená suma zaistí lepšie vybavenie na poskytovanie prvej pomoci, zimné oblečenie, zariadenia na nočné videnie a rôzne liečivá.



Ide o dobrovoľný príspevok Belgicka do fondu Komplexného balíka pomoci (CAP) NATO, ktorý poskytuje Ukrajine podporné vybavenie v boji proti ruskej okupácii. V praxi to znamená, že aj belgické spoločnosti sa budú môcť zapojiť do verejných súťaží na nákup nebojového vybavenia.



"Zima sa ukazuje ako možná kľúčová fáza konfliktu. Je nevyhnutné, aby ukrajinské ozbrojené sily boli vybavené potrebným vybavením, aby mohli naďalej čeliť ruskej agresii," uviedla ministerka zahraničných vecí Hadja Lahbibová.



Premiér Alexander De Croo pripomenul, že prezidenta Volodymyra Zelenského tento týždeň ubezpečil, že Ukrajina môže stále počítať s pomocou Belgickom. "Viac ako slová zavážia činy. Belgicko opäť reaguje na konkrétne potreby a v najbližších týždňoch poskytne Ukrajine základné vybavenie," opísal premiér.



Belgický príspevok nadväzuje na rozhodnutie spojencov na júnovom summite NATO v Madride. Ide o výrazné rozšírenie nevojenskej pomoci pre ukrajinskú armádu prostredníctvom trustového fondu NATO, aby Kyjev dokázal odolávať ruskej agresii a pripravil sa na rekonštrukciu krajiny po vojne.