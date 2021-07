Belgicko poslalo Mohameda Abriniho na stíhanie do Francúzska

Paríž 1. júla (TASR) - Z Belgicka previezli vo štvrtok do Francúzska Mohameda Abriniho, ktorý je podozrivý z účasti na teroristických útokoch v Paríži aj v Bruseli. Vo Francúzsku ho budú v septembri súdiť spoločne so 14 ďalšími osobami taktiež podozrivými z účasti na parížskych útokoch z roku 2015. S odvolaním sa na nemenované zdroje dobre oboznámené s prípadom o tom informovala agentúra AFP.



Abrinimu sa podarilo ujsť z bruselského letiska Zaventem po dvojici samovražedných bombových útokov z marca 2016, keďže ako jediný svoju nálož neodpálil. Na základe záberov z bezpečnostných kamier ho identifikovali ako pôvodne neznámeho "muža v klobúku", ktorý sprevádzal dvojicu samovražedných atentátnikov.



V súvislosti z parížskymi útokmi z novembra 2015 je zase obvinený z toho, že po Paríži sprevádzal útočníkov, ktorým zároveň pomáhal získať finančné prostriedky aj zbrane.



Tento 36-ročný Belgičan marockého pôvodu sa v detstve priatelil so Salahom Abdeslamom, jediným žijúcim páchateľom parížskych útokov, pri ktorých skupina teroristov zabila 13. novembra 2015 na viacerých miestach francúzskej metropoly celkovo 130 ľudí a zranila vyše 360 ďalších osôb.



Abrini bol od svojho zadržania z apríla 2016 vo väzení v Belgicku, kde ho ešte len čaká súdny proces, ktorý by sa mal konať v druhej polovici roka 2022. Do Belgicka sa Abrini opätovne vráti po tom, ako sa skončí proces vo Francúzsku, ktorého trvanie sa odhaduje na približne sedem mesiacov.



Belgické úrady majú do Francúzska na stíhanie v rámci rovnakého procesu poslať aj ďalších dvoch podozrivých, švédskeho občana sýrskeho pôvodu Osamu Krayema a Tunisana Sofiena Ayariho.