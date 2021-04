Belgicko: Poslanci chcú, aby mohli v eurovoľbách hlasovať aj 16-roční

Brusel 6. apríla (TASR) - Belgickí politici budú debatovať o návrh zákona, ktorý by umožnil hlasovať v eurovoľbách už 16-ročným ľuďom. Súčasná veková hranica pre tieto voľby je v Belgicku 18 rokov, informovala v utorok tlačová agentúra Belga.



Príslušný návrh zákona spoločne predložili poslanci za stranu zelených Ecolo/Groen a za flámsku liberálnu stranu Open Vld. Podporu mu vyjadrili aj frankofónne Reformné hnutie (MR) a socialisti.



Poslanec Guillaume Defossé zo strany Ecolo/Groen, jeden zo štyroch predkladateľov, vyjadril presvedčenie, že zníženie vekovej hranice pre hlasovanie vo voľbách do europarlamentu by bolo silným podnetom pre mladé generácie, "ktoré v posledných rokoch viackrát preukázali svoju neuveriteľnú schopnosť mobilizácie a záujem o veci verejné".