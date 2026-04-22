Belgicko pošle Ukrajine obnovené protiletecké Gepardy
Pôjde o balík vojenskej pomoci v hodnote jednej miliardy eur.
Autor TASR
Brusel 22. apríla (TASR) - Belgicko kúpi 15 starších systémov protivzdušnej obrany Gepard na tankovom podvozku a poskytne ich Ukrajine. Pôjde o balík vojenskej pomoci v hodnote jednej miliardy eur schválený začiatkom tohto mesiaca, potvrdili belgickí predstavitelia. TASR o tom píše podľa agentúry Belga a portálu Army Recognition Group.
Ako v stredu informoval denník L'Écho, Belgicko Gepardy získa od spoločnosti OIP Land Systems. Pochádzajú zo zásob belgickej armády a po ich vyradení začiatkom roku 2000 ich kúpila spoločnosť Sabiex. Tá sa stala akvizíciou spoločnosti OIP Land Systems s izraelskými vlastníkmi.
Štruktúru obstarávania schválil minister obrany Theo Francken. Uprednostňuje opätovné získanie aktív držaných na domácom území pred získavaním zahraničných zásob, ako to urobilo Nemecko. Belgické zbrojárske firmy tankové podvozky pred dodaním na Ukrajinu zrenovujú a Kyjev si zabezpečí ďalšie práce na systémoch veží.
Protiletecký systém Gepard na podvozku tanku Leopard I. je vybavený dvoma rýchlopalnými 35-milimetrovými protilietadlovými delami a radarom. Je účinný proti leteckým hrozbám na veľmi krátku vzdialenosť.
Táto konštrukcia vznikla počas studenej vojny a až do ruskej agresie proti Ukrajine nebola otestovaná v boji. Napriek tomu sa systémy ukázali ako veľmi účinné na tamojšom bojisku. Obzvlášť užitočné sú pri zostreľovaní ruských dronov a striel s plochou dráhou letu, pretože majú nižšie prevádzkové náklady ako moderné raketové systémy pri podobnej účinnosti.
Nemecko už dodalo priamo Ukrajine desiatky Gepardov a ďalšie získala cez tretie krajiny. Po obnovení výroby ich munície v Nemecku sa rozptýlili aj obavy týkajúce sa dodávok zo Švajčiarska, ktoré ich odmietalo pre prísne pravidlá neutrality.
V inventári spoločnosti OIP ostáva ešte približne 38 Gepardov, ktoré sú uskladnené spolu s ďalšími obrnenými vozidlami v zariadeniach neďaleko belgického Tournai.
