Pošta pre hrozbu koronavírusu pozastavila zásielky do Číny

Brusel 16. februára (TASR) – Belgická pošta dočasne zastavila odosielanie listov a balíkov do Číny, pretože obavy z koronavírusu si vyžiadali zrušenie prevádzky lietadiel, ktoré by tam zásielky mohli doručiť.



Rozhodnutie padlo na základe skutočnosti, že čoraz viac leteckých spoločností ruší lety do Číny, vysvetlila v sobotu belgická poštová služba Bpost, z vyhlásenia ktorej citovala tlačová agentúra DPA.



"Žiadame zákazníkov, aby na poštové úrady už nenosili listy ani balíky určené do Číny," uviedla Bpost.



Vybavovanie zásielok do Číny pozastavili tiež poštoví operátori v Nemecku, Švédsku, Španielsku, Dánsku, Srbsku, Grécku a ďalších krajinách.



Epidémii koronavírusu podľahlo v Číne už viac ako 1500 ľudí. Najnovšiu bilanciu zverejnili v sobotu čínske zdravotné úrady po tom, ako v provincii Chu-pej, ktorá je epicentrom nákazy, podľahlo tomuto vírusu od piatku ďalších 139 ľudí.



Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované Covid-19, hlásili z čínskeho mesta Wu-chan, metropoly provincie Chu-pej, prvýkrát 31. decembra 2019. Mimo Číny bol odvtedy zaznamenaný vo viac ako 25 krajinách.



Francúzsko v sobotu informovalo o prvom prípade úmrtia spôsobeného novým druhom koronavírusu mimo Ázie. Podľa ministerstva zdravotníctva ochoreniu vo Francúzsku podľahol 80-ročný čínsky turista.



Podľa francúzskej ministerky zdravotníctva Agnes Buzynovej pacient zomrel na pľúcne ochorenie spôsobené vírusom. K úmrtiu došlo v parížskej nemocnici Bichat-Claude-Bernard.



Mimo Číny, odkiaľ sa šíri nový typ koronavírusu, boli dosiaľ len tri potvrdené úmrtia na ním vyvolané ochorenie, a to na Filipínach, v Hongkongu a Japonsku.