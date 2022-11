Belgicko potrebuje na zničenie zhabaného kokaínu viac spaľovní

Brusel 21. novembra (TASR) - Belgicko zhabalo od pašerákov operujúcich cez prístav Antverpy také veľké množstvo kokaínu, že potrebuje viac spaľovní na zničenie drog, oznámili v pondelok tamojšie úrady. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Úrady sa tiež obávajú, že sklady využívané na uloženie drog by sa mohli stať terčom vlamačov z vplyvných gangov, pokúšajúcich sa získať späť svoj výnosný tovar.



"Máme problém so spaľovacou kapacitou," povedal pre AFP hovorca belgickej colnej služby Francis Adyns a potvrdil tak správy miestnych médií. Zároveň ubezpečil, že "sa už pracuje na stavebnom riešení".



Predstavitelia vlády belgického regiónu Flámsko uviedli, že plán tohto riešenia oznámia už v utorok.



Najnovší problém Belgicka spôsobujú astronomické množstvá kokaínu z Latinskej Ameriky, ktoré úrady zachytávajú v Antverpách. Tie sú v Európe hlavným prístavom, kadiaľ sa drogy dostávajú na kontinent a kde sa aj začína ilegálny obchod s nimi.



Belgické úrady smerujú k tomu, že v roku 2022 zadržia vyše 100 ton kokaínu, čo by bol nový rekord po vlaňajšom množstve 89,5 tony.



Podľa správ v miestnych médiách podozriví členovia gangov používajú drony na pátranie v okolí colných skladov, kde je uložený skonfiškovaný kokaín v hodnote miliónov eur.



Úrady ničia zhabané drogy rýchlo, ale podľa Adynsa je pri spaľovaní kokaínu potrebné "dodržiavať normy na ochranu životného prostredia".