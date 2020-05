Belgicko považuje za možné uskutočniť voľby aj počas súčasnej pandémie

Brusel 25. mája (TASR) - Koniec minulého týždňa bol v Belgicku v znamení klesajúceho trendu nových hospitalizácií na nákazu vírusom Sars-Cov-2 a počtu s tým spojených úmrtí. Uviedla v pondelok tlačová agentúra Belga.



V priebehu nedele bolo hlásených 250 nových prípadov nákazy, ale iba 27 nových hospitalizácií. V súčasnosti je hospitalizovaných 1334 pacientov, z toho 251 pacientov je na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Za posledných 24 hodín v súvislosti s chorobou Covid-19 zomrelo 32 osôb. Celkovo v krajine od vypuknutia epidémie evidujú 9312 úmrtí. Z celkového počtu obetí zomrelo 48 percent v nemocniciach (dokázateľne na Covid-19) a 51 percent v opatrovateľských domovoch (25 percent s dôkazom o nákaze novým typom koronavírusu a 75 percent s podozrením v spojitosti s vírusom).



Hovorca národného krízového centra pre Covid-19 Yves Van Laethem na pondelňajšej tlačovej konferencii zdôraznil, že ľudia by si aj napriek uvoľňovaniu krízových opatrení mali stále často umývať ruky vodou a mydlom, prípadne hydroalkoholickým gélom.



"Používanie bielidla je mimoriadne nebezpečné a zbytočné," odkázal v súvislosti so šíriacimi sa fámami, že chemické bielidlo pomáha v boji proti nákaze. A dodal, že ľudia by mali využiť dobré počasie na vyvetranie domácností, čo umožňuje evakuáciu mikročastíc.



Pretrvávanie pandémie prinútilo belgických politikov zamyslieť sa nad otázkou, čo by za takejto situácie bolo možné zorganizovať predčasné parlamentné voľby. Tie spred roka (26. 5. 2019) neviedli k vytvoreniu skutočnej vládnej koalície.



Predsedníčka Skupiny expertov pre stratégie ukončenia krízovej situácie (GEES) Erika Vliegheová v rozhovore pre týždenník Knack uviedla, že zorganizovať celonárodné voľby nie je nemožné, ale úrady by museli zaviesť mimoriadne opatrenia.



V Belgicku je účasť na voľbách povinná a preto by miestne orgány museli zariadiť viacero volebných okrskov ako zvyčajne a pripraviť organizovaný "tok" voličov k volebným urnám. To znamená vytvorenie harmonogramov podľa adries voličov, aby tí nechodili masovo v rovnaký čas do volebných miestností.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)