Belgicko povolilo tretiu dávku vakcíny pre ľudí s oslabenou imunitou

Brusel 18. augusta (TASR) - Obyvatelia Belgicka s oslabeným imunitným systémom budú mať nárok na tretiu proticovidovú dávku vakcíny. Uviedla to v stredu tlačová agentúra Belga.



Rozhodla o tom takzvaná medzivládna konferencia ministrov zdravotníctva (ministri federálnej a regionálnej úrovne), ktorá v stredu pre uvedenú kategóriu osôb odobrila podanie tretej dávky vakcíny typu mRNA - to znamená, že ľudia s oslabeným imunitným systémom dostanú vakcínu od spoločnosti Pfizer alebo Moderna.



Do tejto kategórie patria ľudia, ktorí podstúpili transplantáciu orgánov, a v širšom zmysle všetci tí, ktorí trpia nejakými chorobami, ktoré im neumožňujú vytvárať dostatočné množstvo protilátok po podaní dvoch dávok vakcín.



Podanie tretej dávky odporučili v utorok Federálne centrum pre odborné znalosti v oblasti zdravotnej starostlivosti (KCE) a národné krízové centrum pre očkovanie proti COVID-19. Federálny minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke v tejto súvislosti spresnil, že sa to týka 300.000 až 400.000 Belgičanov.



Odborná správa vypracovaná KCE a krízovým centrom pre očkovanie naznačila, že tretia dávka vakcíny je užitočná pre určité kategórie osôb, ktorými sú ľudia s vrodenými poruchami imunity, pacienti s chronickou dialýzou obličiek, niektorí HIV pozitívni pacienti, ľudia po transplantácii orgánov alebo tí, ktorí trpia zápalovými ochoreniami liečenými imunosupresívnymi látkami.



Úrady zvažujú postupné rozšírenie tretej dávky vakcíny na ďalšie rizikové skupiny, avšak iba na základe spoľahlivých národných a medzinárodných dôkazov získaných na báze výskumu.



Dodatočné očkovanie treťou dávkou sa uskutoční v priebehu jesene v doterajších očkovacích centrách. Pacienti budú automaticky oslovení a pozvaní na očkovanie na základe údajov, ktoré majú k dispozícii ich zdravotné poisťovne a ošetrujúci lekári.