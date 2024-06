Belgicko pre nedostatok personálu zatvorí Observatórium siekt

Brusel 5. júna (TASR) - Belgické Informačné a poradenské centrum o škodlivých sektárskych organizáciách (CIAOSN), skrátene nazývané aj Observatórium siekt, oznámilo pozastavenie svojej činnosti od 1. júla až do odvolania. Informáciu televíznej stanice RTBF si všimol spravodajca TASR.



Ide o nezávislé centrum zriadené v roku 1998 pod ministerstvom spravodlivosti. Správnu radu menuje parlament a zamestnancov zabezpečovalo ministerstvo.



Vedenie CIAOSN tvrdí, že k tomuto kroku pristúpi pre akútny nedostatok personálu. RTBF pripomenula, že už pred rokom 1998 viacero špecialistov na sekty a združení obhajujúcich obete náboženských siekt varovalo, že úrady sa týmto problémom nezaoberajú.



CIAOSN od svojho založenia spravuje žiadosti o informácie od verejnosti, úradov, médií, výskumníkov a študentov o fenoméne sektárstva. Riaditeľka CIAOSN Kerstine Vanderputová uviedla, že centrum má jednu z najlepších knižníc v Európe, ktorá sa týka tejto problematiky. Podľa nej táto knižnica nebude prístupná verejnosti, ak centrum prestane fungovať.



Profesor kriminológie na Univerzite v Lige Michael Dantinne pre RTBF uviedol, že zatvorenie takéhoto centra navodzuje nesprávny dojem, že fenomén siekt už nie je problémom alebo je na ústupe. Ako vysvetlil, štát a tajné služby investujú hlavne do boja proti terorizmu, radikalizmu a zasahovaniu do demokratických procesov zo strany tretích krajín ako Rusko alebo Čína a hrozba zo strany siekt pre ne nie je prioritou. Varoval, že sekty môžu na pozadí tohto stavu nerušene rásť.



Dantinne pripomenul, že široká verejnosť si sektu predstavuje ako komunitu ľudí zhromaždených okolo nejakého guru, avšak dnes sektárske hrozby majú viacero podôb a pôsobiť môžu na spoločnosť cez moderné komunikačné prostriedky a sociálne siete.