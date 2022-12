Pre poľadovicu meškajú v Belgicku medzinárodné rýchliky

Brusel 17. decembra (TASR) - Železničnú dopravu v sobotu na trasách z Belgicka do Francúzska, Holandska, Nemecka a Británie skomplikovala poľadovica na elektrickom vedení. Zvýšený počet cestujúcich v predvianočnom období preto musel čeliť viachodinovým meškaniam. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Medzinárodný vlak Thalys, ktorý spája Amsterdam, Brusel a Paríž a francúzsky TGV ostali stáť dve hodiny uprostred trate. Spoločnosť Infrabel, ktorá spravuje belgickú železničnú infraštruktúru informovala o zrušení jednej linky vlaku Eurostar z Bruselu do Londýna.



Na nástupištiach bruselskej stanice Midi sa medzitým nahromadili davy cestujúcich, ktorí sa musia v priebehu soboty pripraviť na dlhé meškania.



"Premávka bola obnovená, ale počas dňa dôjde k viacerým zdržaniam na medzinárodných spojoch," uviedol hovorca Infrabelu.



Dva vlaky Thalys z Amsterdamu do Paríža cez Brusel boli zrušené. Veľké meškania budú mať aj spoje do nemeckého Düsseldorfu a na letisko Schiphol pri Amsterdame. Cestujúci vlakom Eurostar z Bruselu do Londýna dostali možnosť zmeny rezervácie alebo dostali náhradu za cestovné, informovala AFP.



"Máme plán zimnej údržby vrátane kontroly infraštruktúry a odmrazovacích opatrení, ale nič také ako nulové riziko neexistuje," dodal hovorca Infrabelu.