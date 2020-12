Belgicko pre šírenie novej mutácie vírusu obmedzí dopravu z Británie

Britský premiér Boris Johnson, archívne foto. Foto: TASR/AP

Brusel 20. decembra (TASR) - Belgicko pozastaví od nedeľňajšej polnoci civilnú leteckú a vlakovú dopravu z Británie po tom, ako bol objavený prvý prípad nákazy novým, nákazlivejším kmeňom koronavírusu, ktorý sa šíri v Spojenom kráľovstve. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.Belgický premiér Alexander De Croo pre flámsku verejnoprávnu televíziu VRT uviedol, že zákaz bude platiť najmenej 24 hodín. Opatrenie prišlo iba niekoľko hodín po tom, ako Británia nariadila svojim občanom v časti krajiny zostať doma, aby sa tak spomalilo šírenie tohto nového kmeňa nákazy.Spomínané cestovné obmedzenia ovplyvnia leteckú dopravu a prevádzku rýchlovlakov Eurostar premávajúcich z Londýna, píše AFP.Všetky civilné lety smerujúce z Británie zakázalo v nedeľu aj Holandsko. Zákaz tam bude platiť od nedele 06.00 h SEČ do 1. januára 2021.Zákaz letov smerujúcich z Veľkej Británie a z Juhoafrickej republiky, kde sa tiež objavil tento nový kmeň koronavírusu, zvažuje podľa spravodajskej televízie BBC aj Nemecko, Francúzsko či Taliansko.Britský premiér Boris Johnson v rámci úsilia dostať pod kontrolu šírenie zrejme ešte nákazlivejšieho variantu koronavírusu SARS-CoV-2 v sobotu vyhlásil, že obyvatelia Londýna a juhovýchodnej časti Anglicka musia od nedele minimálne do 30. decembra "zostať doma". Podľa agentúry AFP Johnson v televíznom prejave uviedol, že nový variant vírusuJohnsonova vláda už v pondelok oznámila, že nový rýchly nárast počtu nakazených môže súvisieť aj s novým variantom koronavírusu.Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než predchádzajúce, alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny.Domnievajú sa pritom, že k rýchlejšiemu šíreniu vírusu mohol paradoxne v posledných týždňoch prispieť aj optimizmus vyvolaný novými vakcínami a očkovaním. Mnohí Briti totiž prestali dodržiavať epidemiologické reštrikcie a pravidlá.