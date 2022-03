Belgičanom pre vojnu na Ukrajine nedostatok potravín nehrozí

Brusel 31. marca (TASR) - Belgickí spotrebitelia sa nemusia obávať nedostatku potravín v obchodoch. Vojna na Ukrajine môže skôr spôsobiť problémy priemyslu než potravinárskemu sektoru. Informuje o tom spravodajca TASR z Bruselu na základe prieskumov belgických médií.



Neistota spojená s vývojom vojny na Ukrajine – krajine, ktorá je zásobovateľom mnohých agrokomodít pre jednotný európsky trh – nemá reálny dopad na spotrebiteľov v Belgicku a Belgičanom nehrozí nedostatok potravín. V utorok tento týždeň to vyhlásili belgické úrady a zástupcovia veľkých obchodných reťazcov.



Tlačová agentúra Belga aj denník La Libre Belgique upozornili, že prázdne regály supermarketov sú spojené s logistickým problémom, pričom rovnaká situácia nastala aj v prvých mesiacoch koronakrízy.



"Nemáme žiadne náznaky nedostatku v regáloch obchodov. Spotrebitelia môžu i naďalej nakupovať v supermarketoch," uviedol tlačovej správe Dominique Michel, generálny riaditeľ obchodnej federácie Comeos.



Federácia Comeos, ktorá zastupuje 18 sektorov činností, najmä však obchodné aktivity a služby, spresnila, že spotrebitelia, podobne ako to robili na začiatku pandémie, aj teraz podliehajú popudu nakúpiť si do zásoby určité výrobky.



"Skladníci a vykladači tovaru do regálov niekedy nestíhajú. Regály nie sú vždy naplnené okamžite, ale je to predovšetkým logistický problém", opísal situáciu Michel. Zároveň vyzval kupujúcich na solidaritu s ostatnými zákazníkmi a povzbudil ich k nákupom bez toho, aby si doma vytvárali zásoby.



Belgická federálna vláda medzitým potvrdila, že zriadila špeciálnu agropotravinársku pracovnú skupinu, ktorá sa venuje vplyvu prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Rovnako aj vládne zdroje potvrdili, že nehrozí nedostatok potravín pre "koncových spotrebiteľov". A ak by došlo k nedostatku surovín, problémy môže očakávať predovšetkým priemysel, vysvetľuje vláda.



Belgickí farmári v tejto súvislosti tiež ubezpečili, že v tomto štádiu nebola ohrozená potravinová bezpečnosť v krajine.



spravodajca TASR Jaromír Novak