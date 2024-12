Belgicko prehralo súd so ženami odobratými matkám v koloniálnej ére

Brusel 2. decembra (TASR) - Súd belgickému štátu pondelok prikázal zaplatiť reparácie piatim ženám, ktoré boli násilne umiestnené do sirotinca ešte v koloniálnej ére. Podľa sudcov tento postup predstavoval zločin proti ľudskosti. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Odvolací súd v Bruseli zrušil skoršie rozhodnutie, podľa ktorého odvtedy uplynulo príliš veľa času, a uviedol, že ženy boli unesené pri "neľudskom čine prenasledovania". V súčasnosti majú viac ako 70 rokov.



"Odvolateľky, ktoré sa narodili v Belgickom Kongu, uniesol belgický štát od svojich matiek bez ich súhlasu pred dosiahnutím siedmich rokov," uviedol súd.



Išlo o "plán systematického hľadania a unášania detí narodených matke čiernej pleti a bielemu otcovi, ktoré vychovala ich matka v Belgickom Kongu, a to výlučne kvôli ich pôvodu," dodal súd. Ženy požadovali odškodnenie 50.000 eur pre každú.



"Vyhrali sme," reagovala pre AFP Michele Hirschová, ich právnička.



Belgicko sa v roku formálne 2019 ospravedlnilo rasovo zmiešaným potomkom bielych kolonistov. Išlo o deti narodené zo zväzku medzi černoškou a belochom, ktoré ich otec neuznal a nebolo im dovolené miešať sa ani s belochmi, ani s Afričanmi. Boli preto odoberané matkám a umiestnené do sirotincov, ktoré zvyčajne prevádzkovala katolícka cirkev. Keď Belgické Kongo v roku 1960 získalo nezávislosť, ostali opustené.



Postup štátu predstavoval zločin proti ľudskosti a preto nepodlieha premlčaniu v súlade s rezolúciou OSN prijatou po 2. svetovej vojne, uviedol súd.



"Súd nariadil belgickému štátu, aby nahradil odvolateľkám morálnu ujmu vyplývajúcu zo straty ich vzťahu k matke a poškodenia ich identity a ich spojenia s ich pôvodným prostredím," uviedol vo vyhlásení.



Ide o prvý prípad v Belgicku, ktorý objasnil osud detí - miešancov, narodených v bývalých belgických kolóniách v Afrike. Ich počet sa odhaduje na asi 15.000, presná štatistika neexistuje.