Belgicko prekročilo hranicu 27.000 mŕtvych v spojitosti s COVID-19

Brusel 1. decembra (TASR) - Od vypuknutia pandémie nového typu koronavírusu v Belgicku zomrelo na ochorenie COVID-19 už 27.015 ľudí. Za posledný týždeň belgické úrady evidovali v priemere okolo 40 úmrtí denne, uviedli v stredu viaceré belgické médiá s odkazom na oficiálne údaje Inštitútu pre verejné zdravie Sciensano.



V období od 21. do 27. novembra zaznamenali v krajine v priemere 40,7 úmrtia denne, čo je o 12 percent viac ako predminulý týždeň. Podľa údajov Sciensano je však v dôsledku vysokej miery zaočkovanosti počet úmrtí počas najnovšej vlny pandémie oveľa nižší ako počas predchádzajúcich troch vĺn.



Počas uvedeného obdobia sa každý deň infikovalo v priemere 17.839 ľudí, čo predstavuje 12-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcimi siedmimi dňami. Počet vykonaných testov bol v priebehu minulého týždňa na úrovni 118.030 za deň, pričom sa potvrdilo, že miera pozitivity sa od minulého týždňa zvýšila o 0,5 percenta a dosiahla súčasnú úroveň 16,1 percenta.



Za posledný týždeň do nemocníc denne prijali v priemere 316,3 pacienta s ochorením COVID-19, čo je o 13 percent viac ako v predchádzajúcom týždni. V stredu ráno úrady evidovali 3750 internovaných pacientov, z toho 780 na jednotkách intenzívnej starostlivosti a z nich 402 bolo napojených na pľúcne ventilátory.



Do 1. decembra bolo v Belgicku plne zaočkovaných viac ako 8,68 milióna ľudí, čo predstavuje 87 percent dospelých obyvateľov a 75 percent celkovej populácie. Okrem toho už takmer 1,56 milióna ľudí dostalo posilňovaciu dávku proticovidovej vakcíny. S podávaním posilňovacej vakcíny sa začalo najskôr u ľudí zo zraniteľných skupín a zdravotníckych pracovníkoch, od 2. decembra sa však o ňu môžu uchádzať všetky dospelé osoby. Očakáva sa, že väčšina dospelých využije možnosť dostať posilňovaciu vakcínu do marca 2022.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)