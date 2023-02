Belgicko prešetruje prítomnosť podozrivej ruskej lode v Severnom mori

Brusel 22. februára (TASR) — Belgicko prešetruje prítomnosť ruskej "špionážnej lode" v Severnom mori, kde sa mala nachádzať približne v polovici novembra minulého roka. Uviedol to v stredu belgický minister spravodlivosti Vincent Van Quickenborne, informuje TASR na základe správy denníka The Guardian.



Napriek tomu, že ruské lode nemajú zakázané plaviť sa v Severnom mori, Belgicko ich pohyb v kontexte vojny na Ukrajine pozorne sleduje.



"Nevieme presne, čo táto loď chcela, no nebuďme naivní. Najmä ak bola podozrivo blízko našich veterných elektrární, podmorských plynovodov a káblov a inej kritickej infraštruktúry," uviedol Van Quickenborne.



Belgicko o incidente informovalo po tom, čo holandská Vojenská spravodajská a bezpečnostná služba (MIVD) uviedla, že Rusko sa snaží získať spravodajské informácie, aby mohlo sabotovať kritickú infraštruktúru v holandských vodách Severného mora.



Ruská loď sa podľa šéfa MIVD Jana Swillensa nachádzala pri pobrežnej veternej elektrárni a pokúšala sa zmapovať energetickú infraštruktúru.