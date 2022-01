Belgicko preskúma úlohu štátnych železníc pri deportáciách Židov

Brusel 28. januára (TASR) - Belgicko chce objasniť úlohu štátnej železničnej spoločnosti SNCB pri deportáciách Židov, Rómov a odbojárov počas počas nemeckej okupácie v období druhej svetovej vojny. Upozornil na to v piatok európsky týždenník Politico.



Belgický federálny minister pre mobilitu Georges Gilkinet spolu s predsedníčkou Senátu Stéphanie D’Hoseovou vo štvrtok, pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, nariadili nezávislé vyšetrovanie úlohy, ktorú zohrala SNCF pri deportáciách Židov, Rómov a odbojárov počas nemeckej okupácie.



Podľa Politico SNCB od júla 1942 do konca vojny prepravila viac ako 25.000 Židov a 353 Rómov z kasární Dossin v belgickom meste Mechelen do Auschwitzu a ďalších koncentračných táborov. Len málo z nich pobyt v týchto táboroch prežilo.



Železničná spoločnosť priznala svoj podiel na deportáciách, doteraz však jej úloha v tomto procese nebola podrobne preštudovaná. Belgický parlament v roku 2019 vyzval na nezávislé vyšetrenie úlohy belgických železníc počas druhej svetovej vojny.



"Skutočnosť, že Židia boli deportovaní SNCB, belgickými rušňovodičmi a belgickými lokomotívami, to nie je tajomstvo, to už vieme dlhšie," uviedol Nico Wouters, vedúci Študijného a dokumentačného centra pre vojnu a súčasnú spoločnosť, ktoré bolo poverené podrobnejším vyšetrovaní úlohy SNCB na deportáciách. Zároveň však dodal, že je veľa otáznikov, pokiaľ ide o rozhodovanie o deportáciách a realizáciu konvojov s ľuďmi určenými na likvidáciu.



Štúdia, ktorá by mala byť dokončená v roku 2023, sa bude zaoberať aj úlohou okolo 6700 členov odboja, ktorí pracovali pre SNCB, a zisťovaním, v akom rozsahu boli možné sabotážne operácie.



"V čase, keď rasizmus a polarizácia spoločnosti príliš často dominujú verejnej diskusii, je dôležité vniesť svetlo do tejto temnej stránky našej histórie," uviedol minister Gilkinet. A dodal, že "povinnosť pamätať si" podnecuje ľudí dnešnej doby "zas a znova" brániť základné hodnoty rešpektu, slobody a rozmanitosti.



Hovorca ministerstva mobility spresnil, že je zatiaľ príliš skoro povedať, či objednaná štúdia nakoniec vyústi aj do vyplatenia odškodného pozostalým po obetiach deportácií.



Politico pripomenul, že susedné krajiny v tomto už predbehli Belgicko. Holandská železničná spoločnosť NS na základe rozhodnutia z roku 2018 zaplatila viac ako 43 miliónov eur obetiam deportácií alebo ich blízkym príbuzným. Podľa historických výskumov spoločnosť NS zarobila na deportáciách Židov približne 2,5 milióna eur.



Francúzsko v roku 2014 uzavrelo dohodu so Spojenými štátmi o zaplatení 60 miliónov dolárov ako odškodného americkým obetiam vojnových deportácií francúzskou železničnou spoločnosťou SNCF.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)