Belgicko pri predĺžení životnosti jadrových reaktorov porušilo zákon

Luxemburg 29. júla (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (ECJ) v pondelok rozhodol, že Belgicko porušilo legislatívu EÚ, keď predĺžilo životnosť dvoch jadrových reaktorov bez predchádzajúceho posúdenia ich vplyvu na životné prostredie, informovala agentúra DPA. Reaktory však nemusia byť odstavené.



Súd rozhodol, že oba viac ako 40-ročné reaktory môžu zostať dočasne v prevádzke, ak je ich produkcia dôležitá pre zásobovanie elektrickou energiou.



Rozhodnutie sa týka reaktorov elektrárne Doel, ktorá leží na severe krajiny. Environmentálne skupiny podali návrh na právne konanie tvrdiac, že rozhodnutie bolo prijaté bez vykonania posudkov, ktoré vyžaduje legislatíva EÚ. Belgický ústavný súd prípad posunul na Súdny dvor Európskej únie.



Belgicko sa v roku 2003 rozhodlo postupne ukončiť výrobu elektriny z jadrovej energie. Prevádzka reaktorov Doel-1 a Doel-2 sa mala skončiť v roku 2015. V tom istom roku však bola predĺžená do roku 2025.



Viac ako polovica elektriny v Belgicku je vyrobená v jadrových elektrárňach. Štyri reaktory sa nachádzajú v elektrárni Doel ležiacej približne 30 kilometrov severne od Antverp. Ďalšia elektráreň s tromi reaktormi sa nachádza neďaleko mesta Tihange na juhu krajiny.



Starnúce elektrárne majú podľa DPA veľa technických nedostatkov a vyskytujú sa v nich časté výpadky, čo vyvoláva napätie vo vzťahoch so susediacim Nemeckom v dôsledku obáv o bezpečnosť.



Nemecko privítalo pondelňajšie rozhodnutie ECJ. Jadrové elektrárne podľa nemeckej ministerky životného prostredia Svenje Schulzeovej ovplyvňujú aj obyvateľov susedných krajín.



Nemecká vláda v roku 2011 rozhodla, že krajina do roku 2022 odstaví všetkých svojich 17 jadrových elektrární.