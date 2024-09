Belgicko prijalo na liečbu troch popálených ukrajinských vojakov

Brusel 4. septembra (TASR) - Belgické federálne ministerstvo zahraničných vecí v stredu potvrdilo, že traja ukrajinskí vojaci s vážnymi popáleninami boli prijatí na liečbu do vojenskej nemocnice kráľovnej Astrid. Informuje o tom spravodajca TASR.



Ministerstvo v správe pre médiá spresnilo, že v stredu v rámci operácie B-FAST prijalo do popáleninového centra vo vojenskej nemocnici Neder-Over-Heembeek troch ukrajinských vojakov, kde dostanú potrebnú starostlivosť.



Táto misia sa uskutočnila v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Pacientov do Belgicka previezlo Nórsko.



Belgicko v rámci svojej podpory Ukrajine prostredníctvom vojenskej nemocnice kráľovnej Astrid a ďalšej zdravotníckej infraštruktúry sprístupňuje jednotky intenzívnej starostlivosti na ošetrenie zranených Ukrajincov vždy, keď je to potrebné.



Ministerstvo odkázalo, že z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu rešpektovania lekárskeho tajomstva neposkytne o pacientoch žiadne ďalšie informácie. Bude však poskytovať aktualizované informácie o vývoji ich zdravotného stavu.



B-FAST je štruktúra belgickej federálnej vlády pre poskytovanie núdzovej pomoci v zahraničí a okrem rezortu diplomacie zahŕňa aj ministerstvo obrany, ministerstvo pre vnútorné záležitosti, ministerstvo pre verejné zdravie a ministerstvo pre zahraničný obchod a rozvojovú spoluprácu. Do tejto štruktúry je zapojený aj úrad predsedu vlády.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)