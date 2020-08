Belgické prímorské letoviská zakázali vstup jednodňovým výletníkom

Brusel 9. augusta (TASR) - Dve belgické prímorské letoviská v nedeľu oznámili, že sa rozhodli zakázať vstup tzv. jednodňovým výletníkom. S odvolaním sa na vyjadrenie tamojších predstaviteľov o tom informovala agentúra AFP.



Došlo k tomu po sobotňajšej potýčke na pláži v meste Blankenberge. Tá vypukla medzi príslušníkmi polície a mladíkmi, ktorí nedržiavali epidemiologické opatrenia proti šíreniu koronavírusu a nerešpektovali výzvu na opustenie pláže. Polícia v dôsledku sporu viacero mladíkov zadržala.



Turistami vyhľadávané flámske mestá Blankenberge i neďaleké Knokke-Heist, ležiace na pobreží Severného mora pri hraniciach s Holandskom, následne informovali, že prijali opatrenia "na zaistenie verejnej bezpečnosti".



Daphné Dumeryová, starostka mesta Blankenberge, v nedeľu uviedla, že letovisko už nebude prijímať tzv. jednodňových výletníkov. "Potrebujeme pokojné obdobie... každý, kto príde do Blankenberge na to musí mať dobrý dôvodu. Týmto opatrením sa snažíme obnoviť pokoj," povedala.



Obdobný krok ohlásilo v nedeľu aj neďaleké letovisko Knokke-Heist, pričom mestská rada informovala, že sa tak rozhodla po "desiatkach incidentov", ku ktorým dochádzalo nepretržite.



Mestské zastupiteľstvo uviedlo, že sa v tomto smere "cítilo byť povinné" prijať "drastické opatrenia" a že "pre zaistenie verejnej bezpečnosti nebude povolený vstup" tzv. jednodňovým výletníkom.



Na cestách budú prebiehať kontroly, pričom ľudia budú musieť po zastavení preukázať, že v meste žijú či pracujú alebo sú ubytovaní v niektorom z tamojších hotelov či apartmánov.



"Skontrolované budú všetky vozidlá. Každý, kto nemá opodstatnený dôvod na to, aby bol v Knokke, sa bude musieť otočiť a mesto okamžite odstúpiť," uviedlo zastupiteľstvo.



Belgická železničná spoločnosť SNCB svojim pasažierom odporučila, aby si ešte pred začiatkom cesty zistili, či ich do oboch zmienených miest vpustia.