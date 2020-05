Belgicko pripravuje na druhú fázu uvoľňovania opatrení

Brusel 13. mája (TASR) - Belgicko od 18. mája pripravuje druhú fázu uvoľňovania opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Vývoj krivky nákazy v krajine je totiž pozitívny, informovala v stredu agentúra Belga.



V stredu ráno sa v belgických nemocniciach nachádzalo celkovo 2014 pacientov, z toho 420 na jednotkách intenzívnej starostlivosti a 263 potrebovalo respiračnú pomoc. Belgicko celkovo eviduje 53.981 prípadov nákazy a 8843 úmrtí.



V rámci druhej fázy tzv. "dekarantenizácie" sa počíta s čiastočným návratom žiakov šiestych ročníkov základných a stredných škôl do školských lavíc (uchádzači o stredné školy a maturanti), za prísneho dodržiavania stanovených hygienických podmienok a zachovania fyzického odstupu medzi žiakmi a učiteľmi.



Školy sa na to už niekoľko dní pripravujú. Nie všetky sú však pripravené fungovať od budúceho pondelka, lebo nemajú dostatok ochranných masiek pre učiteľov a študentov.



Očakáva sa, že Rada národnej bezpečnosti, na čele s premiérkou Sophie Wilmesovou, počas stredajšieho zasadnutia prijme aj ďalšie uvoľňovacie opatrenia. Tie by sa zrejme mali týkať napríklad pouličných predavačov, verejných trhov a kaderníckych či tetovacích salónov. Za určitých podmienok bude možné otvoriť aj múzeá. V oblasti športu sa od 14. mája predpokladá umožnenie tréningov a odbornej prípravy športovcov.



Nové zmeny sa však zatiaľ neočakávajú v oblasti sociálnych kontaktov. Vláda minulý týždeň (s platnosťou od nedele 10. mája) povolila domáce návštevy maximálne štyroch ľudí (vždy tých istých). "Potrvá nejaký čas, kým zistíme, ako sa veci vyvíjajú. Jeden týždeň na to nestačí. Nechceme ponúkať falošné nádeje," uviedla v utorok Wilmesová.



Úrady by však od budúceho pondelka mali povoliť väčšiu účasť ľudí na svadbách a pohreboch, než tomu bolo počas obdobia karantény.



Spravodajca TASR Jaromír Novak