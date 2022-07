Belgicko ratifikovalo kritizovanú dohodu o výmene väzňov s Iránom

Brusel 21. júla (TASR) - Belgickí poslanci v stredu ratifikovali ostro kritizovanú dohodu, ktorá umožní výmenu väzňov s Iránom. Na jej základe by mohol byť prepustený na slobodu iránsky diplomat, ktorého v Belgicku odsúdili na 20 rokov za terorizmus, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Belgický federálny parlament ratifikoval dohodu po dvoch dňoch búrlivých diskusií v pomere 79 ku 41 hlasom. Podľa belgickej opozície aj iránskych exilových hnutí sa Belgicko nechalo k tomuto kroku donútiť vydieraním zo strany Teheránu.



Belgický premiér Alexander de Croo argumentuje, že schválenie dohody je jedinou cestou, ako dosiahnuť prepustenie belgického humanitárneho pracovníka väzneného v Iráne.



Podľa belgickej opozície je predmetná dohoda navrhnutá tak, aby umožnila prepustenie a návrat do vlasti iránskeho diplomata Asadolláha Asadího. Toho vlani usvedčili v Belgicku zo zosnovania zmareného bombového útoku na zhromaždenie exilovej iránskej opozície v Paríži v roku 2018.



Návrh dohody vyvolal v Belgicku rozhorčené protesty odporcov iránskeho teokratického režimu, ktorí vehementne lobovali za jej neschválenie.



Potenciálnych páchateľov útoku zadržala v roku 2018 belgická polícia aj s výbušninou, ktorú prevážali autom do Francúzska. Belgické úrady neuznali Asadího diplomatickú imunitu - keďže ako diplomat nepôsobil v Belgicku, ale v Rakúsku - a postavili ho pred súd.



Iránske úrady vo februári 2022 zatkli belgického humanitárneho pracovníka Oliviera Vandecasteela, voči ktorému zatiaľ nevzniesla žiadne obvinenia a ktorého stav sa podľa príbuzných vo väzbe zhoršuje.



Belgická vláda už o niekoľko týždňov nato podpísala s Teheránom dohodu o "transfere odsúdených osôb", ktorú v stredu napokon ratifikoval parlament.



Premiér de Croo oficiálne popiera, že by dohoda súvisela s prípadom odsúdeného Asadího. Zdôrazňuje však, že Belgicko neopúšťa svojich občanov väznených v cudzine.



Belgické tajné služby tiež varovali, že iránske úrady by mohli zatknúť ďalších zo zhruba 200 Belgičanov žijúcich v Iráne, ktorí sú už od Asadího zatknutia v roku 2018 vystavení rastúcemu tlaku.