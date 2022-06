Belgicko repatriovalo šesť matiek a 16 detí zo Sýrie

Brusel 21. júna (TASR) - Belgicko repatriovalo šesť žien s belgickým občianstvom, ktoré zadržiavali v Sýrii pre podozrenia z napojenia na džihádistickú skupinu Islamský štát (IS). Ženy vrátili do krajiny spolu so 16 deťmi, oznámili v utorok belgické justičné orgány. Informovala o tom agentúra AP.



Federálna prokuratúra spresnila, že išlo o druhú repatriáciu po júli 2021, keď Belgicko vzalo späť šesť matiek spolu s desiatimi deťmi.



Hovorca prokuratúry Eric Van Duyse pre AP povedal, že všetky ženy, ktoré najnovšie repatriovali, dostali v Belgicku tresty do výšky piatich rokov väzenia.



Deti musia byť podľa belgických úradov vrátené "z humanitárnych dôvodov" a operácie zamerané na repatriáciu sú tiež otázkou národnej bezpečnosti – je totiž jednoduchšie monitorovať ľudí, ktorí strávili istý čas v Sýrii, keď sú na domácej pôde.



Lietadlo so ženami a deťmi vracajúcimi sa zo Sýrie pristálo v Belgicku v utorkových skorých ranných hodinách.