Belgicko rieši návštevu novej šéfky diplomacie na Kryme

Brusel 1. augusta (TASR) — Nová šéfka belgickej diplomacie Hadja Lahbibová sa nechtiac stala predmetom diplomatického napätia medzi Ukrajinou a Belgickom. Belgické médiá uviedli, že Lahbibová v júli 2021, keď pracovala ešte ako novinárka pre televíznu stanicu RTBF, služobne navštívila Ruskom anektovaný polostrov Krym na vízum vydané Ruskom, nie cez územie Ukrajiny. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli na základe správy televíznej stanice RTBF.



Táto skutočnosť bola minulý týždeň široko komentovaná na ukrajinských sociálnych sieťach, píše RTBF, podľa ktorej Lahbibová vlani v lete cestovala na Krym, aby informovala o kultúrnom podujatí.



Len tri dni po tom, ako Lahbibová zložila sľub do rúk kráľa Filipa, opozičná strana Nová flámska aliancia (N-VA) prostredníctvom šéfa svojho poslaneckého klubu v parlamente Peetera De Roovera upozornila, že Lahbibová si vlani zvolila "čudnú destináciu" pre svoju reportáž.



Anexiu Krymu Ruskom EÚ ani medzinárodné spoločenstvo neuznáva a akékoľvek cestovanie na Krym cez Rusko, a teda s ruskými vízami, Ukrajina považuje za nezákonné. Existovala možnosť dostať sa na Krym aj cez Ukrajinu, avšak s ruskými vízami to bolo menej zložité a rýchlejšie, konštatuje RTBF.



RTBF požiadala ukrajinské veľvyslanectvo v Belgicku o vyjadrenie k tejto kauze. Ambasáda televízii zaslala vyjadrenie hovorcu ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleha Nikolenka, ktorý zopakoval oficiálny postoj Kyjeva k cestám na Krym. "Návšteva dočasne okupovaného Krymského polostrova je možná len vtedy, ak sa uskutoční po súši cez Ukrajinu, vstup z územia Ruskej federácie je nelegálny," uviedol hovorca.



Podľa Nikolenka už v tejto veci prebehli kontakty prostredníctvom diplomatických kanálov medzi Belgickom a Ukrajinou s cieľom stanoviť podmienky cestovania na Krym a prijať rozhodnutia o ďalších bilaterálnych kontaktoch. RTBF dodala, že tieto diplomatické rokovania potvrdili aj domáce belgické zdroje.



Ukrajinská diplomacia aj napriek "rozpakom na oboch stranách" privítala uvedenie Lahbibovej do funkcie šéfky diplomacie, ktorá na tomto poste nahradila Sofiu Wilmesovú. "Pozitívne vnímame uistenie ministerky Lahbibovej, že bude aj naďalej podporovať Ukrajinu v jej boji proti ruskej ozbrojenej agresii," uviedol Nikolenko na svojej facebookovej stránke.



Brusel v nedeľu v reakcii na túto kauzu oficiálne vyhlásil, že vo vzťahoch medzi Belgickom a Ukrajinou neexistujú žiadne problémy. Federálny minister spravodlivosti Vincent Van Quickenborne, ktorý počas čerpania dovolenky zastupuje premiéra Alexandra De Croa, ubezpečil, že Belgicko v plnej miere podporuje Ukrajinu v jej konflikte s Ruskom.



Belgické ministerstvo zahraničných vecí medzitým médiá informovalo, že Lahbibová sa 26. júla stretla so zástupcom veľvyslanectva Ukrajiny. Stalo sa tak počas odhalenia ukrajinských exponátov v bruselskom zábavnom parku Mini-Europe, kde sú v miniatúrnej podobe znázornené známe kultúrne alebo historické miesta zo všetkých členských krajín Európskej únie. Správcovia parku na znak solidarity s Ukrajinou urobili výnimku z pravidla, že vystavené exponáty sa môžu týkať iba členských krajín EÚ.