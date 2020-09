Belgické rokovania o koaličnej vláde dočasne zmrazil koronavírus

Belgický kráľ Filip v Bruseli 17. marca 2020. Foto: TASR/AP

Brusel 8. septembra (TASR) - Politické rokovania zamerané na vytvorenie federálnej koaličnej vlády v Belgicku sú dočasne pozastavené. Dôvodom nie sú nezhody medzi politikmi, ale pandémia nového typu koronavírusu. Kráľom poverený vyjednávač Egbert Lachaert bol totiž v utorok pozitívne otestovaný na ochorenie COVID-19. To znamená, že testy teraz musia podstúpiť všetci politici, s ktorými v posledných dňoch prišiel do kontaktu.Tlačová agentúra Belga uviedla, že Lachaert, predseda flámskej liberálnej strany Open Vld, musí po pozitívnom testovaní na COVID-19 podstúpiť povinnú dvojtýždňovú karanténu." uviedla strana Open Vld v oficiálnej tlačovej správe.Lachaertov hovorca na svojom účte na Twitteri medzičasom naznačil, že všetci predsedovia a predstavitelia politických strán, ako aj ich asistenti, ktorí boli v kontakte s vyjednávačom a zapojení do diskusií o vytvorení vlády označenej ako Vivaldi, budú ešte v priebehu utorka otestovaní na vírus SARS-CoV-2.Politické stretnutia, ktoré sa mali uskutočniť v najbližších dňoch, boli zrušené.Belga upozornila, že je namieste otázka, či by testy na koronavírus nemal podstúpiť aj kráľ Filip, ktorý v piatok (4.9.) prijal na krátkej 20-minútovej audiencii Lachaerta a rozhodol, že mu v úsilí pri vytváraní koaličnej vlády bude pomáhať Conner Rousseau zo strany flámskych socialistov SP.A. Zdroje z Kráľovského paláca naznačili, že kráľ pri takýchto stretnutiach dodržiava predpísanú 1,5-metrovú vzdialenosť.Kráľ si mal najbližšie v piatok 11. septembra vypočuť Lachaerta a Rousseaua s ich správou o pokroku v rokovaniach.Lachaert sa počas svojej konzultačnej misie stretol a diskutoval s predsedami siedmich strán zapojených do rokovaní o vytvorení možnej osemčlennej koalície.Znamená to, že testy musia podstúpiť predseda frankofónnej Socialistickej strany (PS) Paul Magnette, senátor Georges-Louis Bouchez za liberálne Reformné hnutie (MR), spolupredsedovia frankofónnej ekologickej strany Ecolo - Rajae Marouanová a Jean-Marc Nollet, šéf kresťanskodemkratického Demokraticko-humanistického centra (CDH) Maxime Prévot, predseda flámskych kresťanských demokratov (CD&V) Joachim Coens a šéfka flámskej strany zelených GROEN Meyrem Almaciová.Spoluvyjednávač Conner Rousseau sa už na COVID-19 nechal otestovať, pričom jeho rýchlotest ukázal negatívne výsledky.Belgicko nemá riadne zvolenú vládu od decembra 2018, keď z koalície odišli viacerí ministri z Novej flámskej aliancie (N-VA). Táto najsilnejšia politická strana v krajine nie je do súčasných koaličných rokovaní zapojená.