Belgicko rozhodlo o ukončení evakuácií z Afganistanu

Brusel 26. augusta (TASR) - Belgicko v stredu oznámilo, že ukončuje evakuačné lety z afganského hlavného mesta Kábul. Stalo sa tak len niekoľko dní pred konečným odsunom amerických vojakov, ktorí po tom, ako v krajine prevzalo moc militantné hnutie Taliban, zaisťujú bezpečnosť na tamojšom letisku. Informovala o tom agentúra AFP.



Belgický premiér Alexander De Croo na Twitteri napísal, že "vzhľadom na vývoj situácie v Afganistane" sa Belgicko rozhodlo ukončiť svoje operácie a evakuovať z krajiny i zvyšný personál. Po piatich letoch v utorok "bol všetok personál z tejto operácie od 21.30 h zhromaždený v Islamabade", napísal De Croo na sociálnej sieti s tým, že evakuované osoby budú z Pakistanu prepravené do Belgicka "v nasledujúcich dňoch". Dodal, že tento krok Belgicko prijalo "po konzultácii s európskymi partnermi".



Od piatka do utorňajšieho večera evakuovali belgické vojenské lietadlá z Kábulu cez pakistanské hlavné mesto Islamabad približne 1100 osôb vrátane občanov členských štátov EÚ - Holandska, Dánska a Luxemburska a ohrozených Afgancov s rodinami.



V stredu ohlásili plány na ukončenie vojenských evakuačných letov z Afganistanu i Poľsko či Nemecko.



Európska únia v utorok vyzvala Spojené štáty, aby ochranu kábulského letiska zaisťovali "tak dlho ako to bude potrebné" i po konečnom odchode amerických vojakov z Afganistanu, ktorý nastane na konci augusta.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell cez víkend uviedol, že dostať z Afganistanu všetkých ľudí, ktorí spolupracovali so spojeneckými západnými silami vrátane ich rodín, do 31. augusta bude "nemožné". Prezident USA Joe Biden napriek tomu trvá na tomto termíne, ktorý stanovil pre úplný odsun amerických síl z Afganistanu.



Afganské militantné hnutie Taliban obsadilo 15. augusta hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Desaťtisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať z tejto stredoázijskej krajiny do zahraničia. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov, občanov a afganských spolupracovníkov, pričom sa naliehavo snažia evakuovať ľudí z krajiny pred 31. augustom.