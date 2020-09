Belgicko ruší povinné rúška na verejnosti. Skracuje karanténu na 7 dní

Brusel 23. septembra (TASR) - Belgicko napriek prudkému nárastu nových prípadov nákazy koronavírusom ruší od 1. októbra povinné nosenie rúšok vo vonkajších priestoroch. Zároveň z doterajších 14 dní skracuje na sedem dobu samoizolácie pre ľudí, ktorí boli v kontakte s osobou s ochorením COVID-19. Zmiernenie obmedzení súvisiacich s pandémiou oznámila na stredajšej tlačovej konferencii belgická premiérka Sophie Wilmesová, informovala agentúra Reuters.



Brusel zaviedol 12. augusta jedny z najprísnejších pravidiel pre nosenie rúšok na tvár, pripomína agentúra AFP. Ich nosenie na verejnosti bolo doteraz okrem Bruselu povinné tiež v niekoľkých ďalších mestách. Tamojší predstavitelia ľuďom teraz odporučili, aby ochranné rúška nosili aj po tom, ako to už povinné nebude.



Rúška budú musieť Belgičania pritom aj naďalej nosiť v obchodoch, kinách, prostriedkoch verejnej dopravy a na preplnených uliciach.



"Nosenie rúšok je veľmi dôležité, čo sa týka snahy zvládnuť pandémiu. Nemá však zmysel ich zavádzať všade a vždy," povedala Wilmesová novinárom v Bruseli. Zároveň však dodala, že "epidemiologická situácia sa nevyvíja priaznivo".



Za uplynulý týždeň evidovalo Belgicko v priemere 1374 novonakazených za deň, čo je o 60 percent viac ako týždeň predtým. Za posledných 14 dní tak na 100.000 obyvateľov pripadlo 136 nakazených. Začiatkom júla stúpal počet infikovaných za deň pritom zhruba o 80.



V Belgicku už ochoreniu COVID-19 podľahlo 9955 ľudí, čo je v prepočte úmrtí na osobu v tomto smere jeden z najvyšších údajov na svete. Pozitívne testovaných bolo v krajine dosiaľ 105.226 osôb.



Belgicko však na rozdiel od iných krajín opatrenia nesprísňuje - na verejných podujatiach sa tam stále môže zúčastňovať do 200 ľudí vo vnútri a do 400 vonku. Medzi ďalšie obmedzenia patrí i to, že za mesiac by mali byť ľudia v úzkom kontakte s najviac piatimi ľuďmi mimo členov spoločnej domácnosti.



Takzvaný lockdown bol v Belgicku, kde sídlia inštitúcie EÚ a NATO, zavedený 18. marca.