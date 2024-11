Belgicko sa blíži k 150 dňom bez novej federálnej vlády

Brusel 4. novembra (TASR) - Belgicko sa po posledných parlamentných voľbách blíži k 150 dňom bez federálnej vlády. V pondelok doobeda by mal šéf Novej flámskej aliancie (N-VA) Bart De Wever podať správu kráľovi Filipovi o výsledku posledných politických rokovaní a nie je vylúčené, že si bude musieť priznať zlyhanie vo funkcii zostavovateľa funkčnej koalície. Na nedeľňajšiu správu televíznej stanice RTBF upozornil spravodajca TASR.



RTBF pripomenula, že líder N-VA sa s kráľom v tejto súvislosti stretne už jedenásty raz od volieb a ôsmy raz vo funkcii zostavovateľa vlády, ktorou ho monarcha opakovane poveril.



Predseda flámskej sociálnodemokratickej strany Vooruit Conner Rousseau cez víkend pre denník Het Niewsblad vyhlásil, že podľa jeho odhadov šance na dosiahnutie dohody "sú nízke". Dodal, že päť strán zapojených do koaličných rozhovorov rieši rovnaké rozpočtové otázky ako pred štyrmi mesiacmi, na začiatku rokovaní. Flámski socialisti ostatným odkazujú, že ak chcú cez nové návrhy "chrániť superbohatých a nadnárodné spoločnosti na úkor sociálneho zabezpečenia", ich strana sa na tom nemieni podieľať.



Okrem N-VA a Vooruit sú do zostavovania vlády zaangažovaní frankofónna kresťanskodemokratická strana Zapojení, flámski kresťanskí demokrati (CD&V) a frankofónne liberálne Reformné hnutie (MR). Strany N-VA a MR sú považované za pravicové, Zapojení a CD&V predstavujú centristov a jediná ľavicová strana je Vooruit.



Podľa RTBF sa za štyri mesiace nepodarilo nájsť zhodu na budúcom sociálno-ekonomickom programe vlády. Kontakty medzi rokujúcimi stranami boli naplánované na nedeľu, aby sa ich predstavitelia pokúsili zmierniť situáciu a vyhnúť sa v poradí už druhej rezignácii De Wewera ako zostavovateľa federálnej vlády.



Belgicko drží svetový rekord v dĺžke zostavovania vlády - najdlhší proces trval 541 dní, a to v rokoch 2010 a 2011.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)