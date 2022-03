Belgicko sa chystá na utečencov, cez Brusel pôjdu do ďalších miest

Brusel 7. marca (TASR) - Bývalé opatrovateľské zariadenie v prevažne prisťahovaleckej bruselskej štvrti Molenbeek, ktoré prerobili na prijímacie stredisko pre žiadateľov o azyl, privíta utečencov z Ukrajiny. Uviedol to v pondelok týždenník The Brussels Times.



Federálna agentúra pre prijímanie žiadateľov o azyl (Fedasil) oznámila, že v bývalom opatrovateľskom zariadení vytvorila 250 miest pre ukrajinských utečencov. Mestské orgány už dlhšie plánovali premenu budovy na centrum pre azylantov, ruská invázia na Ukrajine tieto zámery urýchlila. Núdzové ubytovanie v blízkosti známej baziliky Koekelberg však bude mať krátke trvanie. Úrady očakávajú, že po niekoľkých dňoch budú ukrajinskí utečenci rozdelení do jednotlivých obcí a miest v Belgicku, ktoré im ponúknu "štrukturálnejšie" bývanie.



V novom centre budú dňom i nocou k dispozícii pracovníci Fedasilu aj Červeného kríža, aby usmerňovali ukrajinských utečencov a pomáhali im, kým im bude zaistené dlhodobejšie bývanie.



Po tom, ako členské štáty EÚ minulý týždeň aktivovali smernicu o dočasnej ochrane ukrajinských utečencov, federálne belgické azylové úrady okamžite zaviedli niekoľko nových opatrení. Od piatka (4. 3.) sú všetci ukrajinskí utečenci presmerovaní do budov bývalého Bordetovho inštitútu v Bruseli, kde ich ihneď zaregistruje imigračný úrad. Osoby bez prístrešia sa potom môžu obrátiť na zamestnancov Fedasilu, ktorí ich spoja s jednou z mnohých belgických samospráv, ktoré v posledných dňoch hromadne ponúkajú ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny utekajúcich pred vojnou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)