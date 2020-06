Belgicko sa obáva ozbrojených útokov krajne pravicových militantov

Brusel 25. júna (TASR) - Na území Belgicka existuje "skutočná hrozba" útokov zo strany krajne pravicových militantov. Uviedol to vo štvrtok pre médiá federálny minister spravodlivosti Koen Geens, ktorý v stredu o týchto hrozbách informoval aj poslancov parlamentu.



Tlačová agentúra AFP pripomenula jeho vyjadrenie, že hoci v Belgicku zatiaľ nedošlo k žiadnemu útoku príslušníkov extrémnej pravice, štátna bezpečnosť sa domnieva, že existuje skutočná hrozba, že k takýmto útokom môže dôjsť. "Najpravdepodobnejším scenárom je útok spáchaný osamelým vlkom," vyhlásil Geens. Úrady za "osamelého vlka" označujú jedinca, ktorý koná sám, bez pomoci organizovanej skupiny.



Minister poslancom pripomenul údaje z apríla tohto roku, podľa ktorých belgické protiteroristické služby sa zameriavajú na "30 krajne pravicových propagandistov", pričom minulý rok sledovali len desať jedincov tohto zamerania.



"Budem rovnako tvrdý voči teroru extrémne pravicových skupín ako voči teroru páchanom džihádistami. Neberiem túto záležitosť na ľahkú váhu," uviedol Geens v pléne federálneho parlamentu.



Na "výsluch" pred poslancov sa dostavili po utorňajšom zverejnení správy Europolu o terorizme, v ktorej bolo Belgicko vykreslené ako hostiteľská krajina pre skupiny osôb hlásiacich sa k "sebaobrane" pred "agresiou migrantov". Policajný úrad EÚ v tejto súvislosti spomenul malú skupinu extrémistov s názvom "Right Wing Resistance" (Odpor pravice), ktorá je okrem Belgicka prítomná aj vo Švédsku.



Správa Europolu s názvom "Situácia a trendy v terorizme" okrem iného naznačila, že viacero obyvateľov Belgicka sa zúčastnilo streleckého výcviku v polovojenských táboroch v krajinách bývalého sovietskeho bloku.



Minister Geens pripustil, že asi 20 Belgičanov "naočkovaných ideológiou krajnej pravice" sa v posledných rokoch zúčastnilo na výcvikoch v polovojenských táboroch v zahraničí. Zároveň spresnil, že nemá dôkazy o tom, že by existovalo priame spojenie medzi flámskou extrémne nacionalistickou skupinou "Schild en Vrienden" (Štít a priatelia) a polovojenskými výcvikovými tábormi v Rusku. Skupina Štít a priatelia sa dostala do pozornosti belgických médií v septembri 2018, keď sa verejnosť dozvedela, že militanti z tohto zoskupenia sa podieľajú na agresívnych akciách a medzi sebou, na súkromných skupinách na internete, si vymieňajú rasistické a antisemitské odkazy.



Dries Van Langenhove, 27-ročný zakladateľ tejto skupiny, sa vlani po májových parlamentných voľbách stal dokonca federálnym poslancom na kandidátke protiimigrantsky zameranej strany Flámsky záujem (Vlaams Belang).



(spravodajca TASR Jaromír Novak)