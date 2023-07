Belgicko sa pri opakujúcich sa suchách bojí o zníženie výroby potravín

Brusel 13. júla (TASR) - Vzhľadom na extrémne horúčavy, ktoré sa v Európe opakujú každé leto, obmedzuje zhoršujúce sa sucho zásobovanie potravinami. V Belgicku aj tento rok potravinárske spoločnosti zápasia so znižovaním úrody a rastúcimi cenami, uviedol vo štvrtok denník De Tijd, o čom informuje spravodajca TASR.



Za posledných sedem rokov boli belgickí farmári a výrobcovia potravín svedkami nečakaného sucha. V regióne Flámsko sa situáciu snažia zmierniť pestovaním plodín odolným voči suchu či lepším zberom vody na zavlažovanie.



"Potrebujeme o 20 percent viac pôdy ako predtým, aby sme zozbierali rovnaké množstvo potravín," opísala situáciu pre De Tijd Gabrielle Kalkwijková, generálna riaditeľka spoločnosti Ardo, ktorá vyrába mrazenú zeleninu.



Podľa jej slov čelia klimatickým ťažkostiam rôzne plodiny. Jarná úroda špenátu je napríklad o 20 percent menšia ako bývala a v lete sa urodí o 15 percent menej karfiolu a cibule. Tohtoročná strata pri zbere hrachu je už vyše desaťpercentná.



Neúroda, za ktorú môže aj opakujúce sa sucho, má dôsledky v celom systéme zásobovania potravinami. Zvyšujú sa ceny a dochádza k nedostatku niektorých plodín.



"Ak bude toto sucho pokračovať, nakoniec to povedie k prázdnym regálom v obchodoch," upozornila Kalkwijková.



Globálnu potravinovú bezpečnosť vážne ohrozuje zvyšujúca sa koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére, zistila nedávna správa Medzivládnej komisie pre zmenu klímy (IPCC). Zatiaľ čo európske plodiny poškodzujú najmä extrémne horúčavy a suchá, neúroda sa bude zvyšovať vo všetkých regiónoch sveta produkujúcich potraviny, čo spôsobí reťazovú reakciu a ohrozí dodávky potravín.



Súčasná slabá úroda na celom svete sa dosť podceňuje, ale podľa štúdie nemeckých a amerických vedcov by mohla spôsobiť nedostatok jedla, zvýšenie cien a dokonca občianske nepokoje.



Jedným z riešení v prípade sucha a extrémnych horúčav by mohlo byť prispôsobenie semien novým klimatickým podmienkam. Flámsky inštitút pre biotechnológiu (VIB) vyvíja poľnohospodárske plodiny odolné voči suchu s odrodami kukurice a sóje, ktoré, ako dúfajú, sa budú do roku 2030 pestovať vo veľkom meradle.



Semená, ktoré vyvíja VIB, sú účinnejšie pri absorbovaní vody, ale problém so suchom úplne nevyriešia.



"Žiadna plodina nemôže vydržať 40-stupňové teploty po celé týždne," povedal expert VIB Dirk Inzé pre De Tijd.



V Belgicku dosiahlo vlaňajšie sucho katastrofálne úrovne – odčerpalo spodnú vodu a znížilo úrodu. Preto sa presadzuje lepšie hospodárenie s vodou. Dnes sa podľa denníka De Tijd 30 percent dažďovej vody okamžite stratí, čo je množstvo vody, ktoré by mohlo pomôcť práve počas suchých mesiacov.