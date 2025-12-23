< sekcia Zahraničie
Belgicko sa pripojilo k štátom, ktoré vinia Izrael z genocídy v Gaze
MSD vo svojom vyhlásení uviedol, že Belgicko podalo deklaráciu o intervencii.
Autor TASR
Haag 23. decembra (TASR) - Belgicko sa v utorok pridalo k skupine štátov v prípade predloženom na Medzinárodnom súdnom dvore (MSD) v Haagu, v ktorom obviňujú Izrael z páchania genocídy v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Juhoafrická republika ako prvá v decembri 2023 obvinila Izrael z toho, že masívnym bombardovaním a pozemnými útokmi v Pásme Gazy porušuje Dohovor OSN o genocíde. K žalobe sa už pridalo viacero krajín vrátane Brazílie, Írska, Kolumbie, Mexika, Španielska a Turecka. Izrael obvinenia z genocídy odmieta.
V rozhodnutiach z januára, marca a mája 2024 MSD nariadil Izraelu, aby urobil všetko preto, aby zabránil genocíde v Gaze vrátane poskytnutia naliehavo potrebnej humanitárnej pomoci na zabránenie hladomoru. Tieto nariadenia sú právne záväzné, avšak súd nemá konkrétne prostriedky na ich vynútenie, objasňuje AFP.
Izrael tieto nariadenia kritizoval a odmietol obvinenia.
Palestínske militantné hnutie Hamas 7. októbra 2023 zaútočilo na Izrael, pričom zabilo 1200 ľudí. Útok vyvolal vojnu v Pásme Gazy, kde počas dvoch rokov zahynulo 70.369 Palestínčanov. Izrael okrem intenzívneho bombardovania tento rok 11 týždňov blokoval prísun humanitárnej pomoci na vojnou zničené územie, čo vyvolalo hladomor. V dôsledku vojny bola v palestínskej enkláve vysídlená väčšina z 2,2 milióna obyvateľov.
Belgicko je jednou z krajín, ktoré v septembri na Valnom zhromaždení OSN uznali palestínsky štát. Takmer 80 percent členov OSN uznáva palestínsku štátnosť, informuje AFP.
