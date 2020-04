Belgicko sa teší z klesajúceho trendu hospitalizácií pacientov na COVI

Brusel 16. apríla (TASR) - Belgické úrady vo štvrtok potvrdili trend klesania hospitalizácií ľudí s ochorením COVID-19, počet obetí však stále stúpa. Uviedla to tlačová agentúra Belga.



Za posledných 24 hodín bolo nahlásených 1236 nových pozitívnych prípadov nákazy novým typom koronavírusu, z toho 396 bolo v domovoch dôchodcov. Od začiatku krízy celkový počet potvrdených prípadov nákazy stúpol na 34.809. Počas stredy a do štvrtku rána v Belgicku pribudlo 417 nových úmrtí.



Úrady začali v posledných dňoch uvádzať štatistické údaje o počtoch mŕtvych v nemocniciach a v domovoch dôchodcov - za posledných 24 hodín zomrelo v nemocniciach 127 pacientov a 289 obetí zaznamenali v domoch dôchodcov. Celkový počet úmrtí od začiatku krízy stúpol na 4857 osôb (2387 v domovoch dôchodcov).



"Môžeme povedať, že trend smerom k pomalému, ale skutočnému poklesu hospitalizácií je potvrdený," uviedol epidemiológ a federálny hovorca pre nákazu COVID-19 Emmanuel André.



Vo štvrtok bolo obsadených 5309 nemocničných lôžok, z toho 1182 na jednotkách intenzívnej starostlivosti. André však zároveň odkázal, že aj naďalej platia krízové opatrenia, ako je umývanie rúk, sociálna vzdialenosť či nosenie rúšok na verejnosti, lebo toto správanie ovplyvní situáciu, ktorá nastane v nasledujúcich týždňoch.



Vynútený pobyt Belgičanov v domácnosti počas koronakrízy sa na vedecké účely snaží využiť spoločnosť Sciensano. Ide o spoločnosť, ktorá má vyše 700 spolupracovníkov z rôznych oblastí a je známa svojím holistickým a multidisciplinárnym vedeckým prístupom k zdraviu.



Sciensano vo štvrtok vyzval belgických občanov vo veku nad 18 rokov, aby sa zapojili do internetového prieskumu týkajúceho sa životného štýlu počas "domáceho väzenia". Cieľom prieskumu je analyzovať "životný štýl a pohodu v tomto období krízy", uviedla spoločnosť v tlačovej správe pre médiá. Posledný vedecký prieskum Sciensana zmobilizoval až 44.000 Belgičanov.



Spoločnosť Sciensano, ktorá vznikla zlúčením bývalého Centra pre veterinárne a agrochemické štúdie a výskum (CERVA) a bývalého Vedeckého ústavu verejného zdravia (ISP), sa opiera o viac ako 100 rokov vedeckých expertíz a poznatkov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)