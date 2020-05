Belgicko sa teší z pokračujúceho poklesu šírenia pandémie

Brusel 18. mája (TASR) - Vývoj situácie v súvislosti so šírením pandémie nového koronavírusu je aj naďalej veľmi priaznivý. Podľa belgických médií to v pondelok uviedol hovorca národného krízového centra pre Covid-19 Yves Van Laethem.



V priebehu nedele bolo v Belgicku nahlásených 279 nových prípadov, čo podľa Van Laethema potvrdzuje klesajúci trend z predošlého týždňa o približne sedem percent nových nákaz za jeden deň. Celkovo sa od vypuknutia pandémie v Belgicku infikovalo 55.559 osôb.



Za posledných 24 hodín úrady zaznamenali 28 úmrtí (16 v nemocniciach a 12 v opatrovateľských domovoch), čo je tiež v súlade s klesajúcim trendom okolo osem percent prípadov denne.



Počet úmrtí spojených s Covidom-19 cez víkend prekročil deväťtisícovú hranicu a k pondelkovému ránu bolo evidovaných 9080 obetí nákazy.



V nedeľu bolo do nemocníc prijatých 43 ľudí, čo je v súlade so štvorpercentným denným poklesom hospitalizácii za posledný týždeň. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa nachádza 342 infikovaných pacientov, z toho 190 je odkázaných na respiračnú pomoc.



Van Laethem vo vystúpení pred novinármi upozornil, že po prijatí viacerých uvoľňovacích opatrení zostáva sledovanie a monitorovanie infikovaných pacientov nevyhnutným.



Dodal, že každý deň je prostredníctvom horúcej linky zriadenej na tento účel kontaktovaných 400-500 pacientov. Zároveň však upozornil, že kontaktovaní pacienti udávajú v priemere iba polovicu vysokorizikových osôb spomedzi všetkých ľudí, s ktorými prišli do styku za posledných 48 hodín predtým, než sa u nich samých prejavila nákaza - čo je podľa jeho slov "veľmi málo."



