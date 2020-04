Belgicko sa už dostalo pod hranicu 1000 pacientov na JIS-kách

Brusel 23. apríla (TASR) - Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) v Belgicku bolo vo štvrtok prvýkrát od 30. marca menej ako 1000 pacientov. Uviedla to agentúra Belga s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva.



So zdravotnými komplikáciami súvisiacimi s ochorením COVID-19, ktoré vírus spôsobuje, sa momentálne nachádza na lôžkach intenzívnej starostlivosti 993 pacientov, čo je o 27 menej ako v stredu. Z nich 703 dýcha pomocou respirátorov.



Celkovo je v nemocniciach hospitalizovaných 4527 osôb s týmto ochorením, o 238 menej ako v stredu.



Za uplynulých 24 hodín bolo potvrdených 908 nových prípadov infekcie, z toho 347 v opatrovateľských ústavoch. Počet obetí vzrástol o 230, pričom 93 ľudí zomrelo v nemocnici a 134 v opatrovateľských ústavoch (z toho je v 96 prípadoch podozrenie na COVID-19).



Od vypuknutia epidémie zomrelo v Belgicku 6490 ľudí.



V stredu bolo vykonaných 8266 testov, z toho 908 bolo pozitívnych na koronavírus. Celkovo bolo od začiatku epidémie potvrdených 42.797 prípadov nákazy.



Podľa televíznej stanice RTBF návrat do škôl by mal začať dňom 15. mája vo Flámsku a 18. mája v regiónoch Valónsko a Brusel. Toto rozhodnutie však bude musieť v piatok odobriť Rada národnej bezpečnosti na čele s premiérkou Sophie Wilmesovou.



Podľa RTBF pôjde zrejme o postupný návrat do škôl a za prísneho dodržiavania hygienických predpisov. V prvej fáze sa to týka predovšetkým maturantov stredných škôl a žiakov posledných ročníkov odborných škôl. Tí budú môcť byť najviac po desiatich v triede, pričom študenti aj učitelia budú musieť nosiť ochranné rúška.



Pre nižšie ročníky zatiaľ nie je známy dátum obnovenia školskej dochádzky.