Brusel 9. februára (TASR) - Šatky a šály už v Belgicku nebudú povolené ako alternatíva k rúškam a respirátorom. Rozhodnutie tamojšej federálnej vlády vstúpi do platnosti 13. februára, informoval v utorok internetový denník The Brussels Times.



Rovnaké opatrenie, ktoré bolo prijaté na základe odporúčania Skupiny pre posudzovanie rizík (RAG), takisto zakazuje používanie tvárových rúšok s ventilmi, keďže cez ne môžu uniknúť kvapôčky a šíriť tak koronavírusovú nákazu.



Podľa zverejneného nariadenia budú od daného termínu v Belgicku povolené iba "rúška bez výpustného ventilu vyrobené z látky alebo jednorazového materiálu, ktoré tesne priliehajú k tvári a zakrývajú nos, ústa a bradu, a ktoré majú zabrániť infekciám v prípade kontaktu medzi osobami".



Príslušný ministerský dekrét však nezmieňuje odporúčanie RAG, aby ľudia nosili rúško vždy aj v priestoroch úradov. Ako po piatkovom zasadnutí konzultačného výboru vysvetlil federálny minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke, vláda ponecháva toto rozhodnutie na zúčastnených sociálnych partneroch.



Belgicko v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 zaznamenalo už viac než 725.000 prípadov nákazy a vyše 21.000 súvisiacich úmrtí. Krajina však zatiaľ dobre zvláda aj výskyt nových, infekčnejších variantov vírusu SARS-CoV-2, a to aj napriek tomu, že škôlky, školy a mnohé obchody ostali otvorené.



Od pondelka úrady opätovne povolili prevádzku kempingov a zábavných parkov, ktoré boli zatvorené od začiatku novembra. Bary a reštaurácie zostávajú už štvrtý mesiac zavreté. Úrady počas februára, keď budú mať školopovinné deti polročné prázdniny, zakázali cestovanie do zahraničia okrem nevyhnutných prípadov.



V Belgicku zároveň prebieha očkovacia kampaň a podľa najnovších údajov prvú dávku vakcíny už dostalo zhruba 327.000 Belgičanov.