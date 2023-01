Belgicko si po rozsudku nad občanom v Iráne predvolá veľvyslanca

Praha/Brusel 10. januára (TASR) - Belgická ministerka zahraničných vecí Hadja Lahbibová má v pláne predvolať si iránskeho veľvyslanca v Bruseli. Stane sa tak v súvislosti s prípadom humanitárneho pracovníka z Belgicka, ktorý bol v Iráne za špionáž a údajne aj ďalšie trestné činy odsúdený na 40 rokov väzenia a vyše 70 rán bičom, uvádza TASR.



Podľa rozhlasovej stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) Lahbibová na Twitteri napísala, že "Irán neposkytol žiadne oficiálne informácie týkajúce sa obvinení voči Olivierovi Vandecasteelemu alebo jeho súdneho procesu". Dodala, že "Belgicko naďalej odsudzuje toto svojvoľné zadržiavanie a robí všetko pre to, aby ho ukončilo".



Belgický minister spravodlivosti Vincent Van Quickenborne vyslovil predpoklad, že prípad Vandecasteeleho bol pravdepodobne odvetou za väzenský trest, ktorý súd v Belgicku minulý rok vyniesol v kauze iránskeho diplomata Asadolláha Asadího.



Asadí bol odsúdený na 20 rokov väzenia v súvislosti so sprisahaním s cieľom odpáliť bombu na zhromaždení exilovej opozičnej skupiny Národná rada odporu Iránu (NCRI) pri Paríži v júni 2018.



Stanica RFE/RL objasnila, že Teherán považuje NCRI za teroristickú skupinu a sprisahanie v Paríži označil za útok zosnovaný samotnou NCRI. Na demonštrácii NCRI pri Paríži sa zúčastnili poprední predstavitelia iránskeho disentu a niektorí prominentní podporovatelia opozície vrátane Rudyho Giulianiho, osobného právnika exprezidenta USA Donalda Trumpa.



AFP svojho času uviedla, že Teherán zrejme vyvíjal tlak na Belgicko, aby prepustilo Asadího výmenou za zadržaných európskych občanov v Iráne. Ide napríklad o iránsko-švédskeho akademika Ahmada Rezá Džalálího, ktorý prednášal na Bruselskej slobodnej univerzite (VUB/ULB) a ktorého iránsky režim odsúdil na smrť na základe obvinenia zo špionáže.



RFE/RL v tejto súvislosti dodala, že belgický ústavný súd 8. decembra dočasne pozastavil platnosť zmluvy o výmene väzňov s Iránom. Konečné rozhodnutie o zmluve sa očakáva do polovice marca.