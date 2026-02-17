< sekcia Zahraničie
Belgicko si predvolalo veľvyslanca USA pre jeho vyjadrenia
White v pondelok kritizoval Belgicko pre razie, ktoré antverpská polícia vykonala v domoch troch mohelov v máji minulého roka, a sprievodné vyšetrovanie prokuratúry.
Autor TASR
Brusel/Washington 17. februára (TASR) - Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot si predvolal amerického veľvyslanca Billa Whitea v súvislosti s jeho vyjadreniami o belgickom antisemitizme a kritike tamojšieho ministra zdravotníctva Franka Vandenbrouckea. TASR o tom informuje podľa magazínu Politico.
White v pondelok kritizoval Belgicko pre razie, ktoré antverpská polícia vykonala v domoch troch mohelov v máji minulého roka, a sprievodné vyšetrovanie prokuratúry. Mohel podľa židovskej tradície vykonáva rituálnu obriezku chlapcov a mohelovia z Antverp tieto zákroky údajne vykonávali bez prítomnosti lekára. Politico vysvetľuje, že podľa belgickej legislatívy musia všetky lekárske zákroky vykonávať licencovaní lekári. Mohelovia zvyčajne licenciu nemajú.
Americký veľvyslanec zároveň zdanlivo vyvíjal tlak na ministra zdravotníctva, aby v tomto prípade zasiahol.
„BELGICKO, KONKRÉTNE VY MUSÍTE TERAZ ZASTAVIŤ TOTO SMIEŠNE A ANTISEMITICKÉ ‚STÍHANIE’ TROCH ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OSÔB (MOHELOV) V ANTVERPÁCH,“ napísal White vo svojom príspevku.
„Musíte prijať zákonné opatrenia, aby židovskí náboženskí MOHELOVIA mohli vykonávať svoje povinnosti tu v Belgicku... Konajte IHNEĎ! Svet vás sleduje. Amerika počíta s tým, že urobíte správnu vec. Frank, mali by ste to urobiť IHNEĎ, aby sa tento prípad skončil,“ pokračoval americký veľvyslanec.
Prévot na jeho komentáre reagoval na platforme X. „Akékoľvek tvrdenie, že Belgicko je antisemitské, je nepravdivé, urážlivé a neprijateľné. Belgicko antisemitizmus odsudzuje s najväčšou rozhodnosťou,“ uviedol.
„Osobné útoky na belgického ministra a zasahovanie do súdnych záležitostí porušujú základné diplomatické normy... Veľvyslanca sme okamžite predvolali na stretnutie v utorok,“ dodal Prévot.
Vo svojich príspevkoch veľvyslanec USA zaútočil aj na samotného ministra zdravotníctva Vandenbrouckea. Nazval ho drzým a uviedol, že počas ich prvého stretnutia mu odmietol podať ruku a spoločne sa odfotiť. „Bol veľmi drzý a celkom odporný. Bolo mi povedané, že nemá rád môjho skvelého prezidenta,“ vyhlásil White s odkazom na šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa.
