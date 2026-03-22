Belgicko si pripomenulo desiate výročie bombových útokov v Bruseli
Zamestnanci letiska a záchranári vytvorili na letisku ľudskú reťaz a následne bola v odletovej hale odhalená pamätná tabuľa.
Brusel 22. marca (TASR) - V Belgicku si v nedeľu pripomenuli desiate výročie bombových útokov, pri ktorých 22. marca 2016 v belgickom hlavnom meste zahynulo 32 ľudí a 340 utrpelo zranenia. Na letisku v Bruseli odhalili pamätnú tabuľu za prítomnosti belgického kráľa Filipa a premiéra Barta De Wevera. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.
„Naša krajina nikdy nezabudne,“ povedal kráľ stovkám ľudí zhromaždeným pri pamätníku obetí. „Nepodľahli sme strachu, nepodľahli sme rozdeleniu,“ dodal.
Zamestnanci letiska a záchranári vytvorili na letisku ľudskú reťaz a následne bola v odletovej hale odhalená pamätná tabuľa. Potom sa v stanici metra Maalbeek uskutočnilo spomienkové podujatie, na ktorom sa taktiež zúčastnili kráľ i premiér.
De Wever sa poďakoval záchranných zložkám, ktoré zasahovali na mieste útokov a vyzval ľudí, aby nestratili nádej. „Teroristi sa nás snažili rozdeliť a paralyzovať strachom. Ale o desať rokov neskôr vidíme, ako sa ľudia naďalej vzájomne podporujú a uprednostňujú ľudskosť a dôstojnosť - často prostredníctvom malých, tichých gest,“ povedal premiér.
Prvý samovražedný bombový útok sa odohral 22. marca 2016 na letisku Zaventem o 08.00 h a o hodinu neskôr na stanici metra Maalbeek. K útokom sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát.
Za tieto útoky je zodpovedná rovnaká džihádistická bunka, ako za teroristické útoky v Paríži z 13. novembra 2015, ktoré si vyžiadali 130 mŕtvych a 350 zranených.
Po dlhom trestnom vyšetrovaní súd v Bruseli v roku 2023 uložil dlhé tresty odňatia slobody hlavným organizátorom a podporovateľov samovražedných útokov.
AFP konštatuje, že nedeľňajšie spomienkové podujatia sa uskutočnili v čase prebiehajúcej vojny na Blízkom východe, v dôsledku ktorej narastajú obavy z možných nových útokov.
Tento mesiac došlo k výbuchu, ktorý poškodil synagógu v belgickom meste Lige. O niekoľko dní po tomto incidente došlo k podpaľačskému útoku v synagóge v Rotterdame v Holandsku.
