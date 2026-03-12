< sekcia Zahraničie
Belgicko skúma video o výbuchu v synagóge v Lige
Na sociálnych médiách sa šíri video, na ktorom maskovaný muž kráča po chodníku oproti vchodu do budovy krátko pred výbuchom.
Autor TASR
Brusel 12. marca (TASR) - Belgické orgány skúmajú video, na ktorom sa maskovaný muž hlási k zodpovednosti za pondelkový výbuch v synagóge v meste Lige, uviedla vo štvrtok hovorkyňa prokuratúry. Prokuratúra vyšetruje tento výbuch ako predpokladaný „teroristický“ čin. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na sociálnych médiách sa šíri video, na ktorom maskovaný muž kráča po chodníku oproti vchodu do budovy krátko pred výbuchom.
„Sme zaneprázdnení analyzovaním videa, aby sme zistili, či je autentické a vypátrali jeho pôvod,“ povedala hovorkyňa federálnej prokuratúry Ann Lukowiaková.
Zábery obsahujú text v arabčine vrátane vyhlásenia o prevzatí zodpovednosti od džihádistickej skupiny, ktoré je belgickým úradom už známa, tvrdí prokuratúra.
Podľa organizácie SITE Intelligence Group, ktorá monitoruje aktivity džihádistických organizácií, zábery zverejnila novovytvorená militantná skupina. Video podľa nej na internete propagovali šiitské militantné účty spolu s hrozbami voči záujmom USA a Izraela po celom svete.
Izraelská veľvyslankyňa v Belgicku označila tento incident ako „extrémne znepokojujúci“.
Primátor Lige Willy Demeyer taktiež odsúdil výbuch, ktorý je podľa jeho slov „extrémne násilným činom antisemitizmu“.
Belgická židovská komunita má približne 40.000 členov, najmä v Antverpách a Bruseli a židovské modlitebné miesta v posledných rokoch podliehali zvýšeným bezpečnostným opatreniam.
Belgicko posilnilo bezpečnostné opatrenia po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla dva roky trvajúca vojna v Pásme Gazy.
